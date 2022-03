Es indiscutible que Netflix logró establecerse como una de las plataformas de streaming más grandes del mundo, y su cuidadosa selección de contenidos tuvo mucho que ver en su ascenso. Mientras la mayoría de los usuarios reconocerá a la N roja por títulos como Bridgerton, la plataforma no le escapa a los contenidos más controversiales, como demostró con el enorme éxito de El juego del calamar.

Para los usuarios que no temen un buen susto y buscan un título que los llene de adrenalina, Netflix no está corto de opciones. El servicio tiene una extensa colección de películas de terror, pero pocas comienzan con una advertencia a los espectadores, como es el caso de "Clinical". Esta película de terror psicológico es uno de los títulos más controversiales de la plataforma, y no es para los miedosos.

De que trata "Clinical", la película de terror que casi censura Netflix

"Clinical" sigue la historia de la doctora Jane Mathis, una psiquiatra, una profesional que está especializada en terapias de confrontación, donde los pacientes deben revivir y enfrentar los traumas que los marcaron de por vida. La doctora, interpretada por Vinessa Shaw, experimenta su propio evento traumático mientras trata a una niña que fue abusada por su padre: la paciente experimenta una fuerte crisis que daña a Jane y la fuerza a comenzar su vida desde cero.

Pero, a pesar del estrés postraumático que le dejó el episodio, la doctora no puede mantenerse alejada de su verdadera vocación, por lo que interrumpe su tranquila nueva normalidad para comenzar a tratar a un paciente. Su nombre es Alex, y su rostro ha sido terriblemente marcado por un accidente automovilístico que solo se le describe a medias a Jane (y, por lo tanto, a la audiencia).

El sangriento título tuvo que incluir una advertencia para las audiencias de Netflix.

Con Jane nuevamente envolviéndose en la vida de un paciente, la protagonista vuelve a quedar vulnerable, abriendo su mente a visiones de la joven que no pudo salvar. Pero, a medida que la película avanza, tanto Jane como la audiencia deberán preguntarse si las visiones son en verdad ficción, o realidad.

La película dirigida por Ian Hultquist tiene una duración de 104 minutos, y picó la atención de la audiencia de Netflix por la advertencia que muestra su tráiler oficial, publicado en YouTube desde la cuenta oficial de Netflix Latinoamérica. "Este tráiler contiene imágenes que quizá no sean apropiadas para todas las audiencias", se lee al inicio del clip. La advertencia inició rumores acerca de la posible censura que sufrirá la película, pero por el momento continúa disponible en Netflix Argentina.

Tráiler de "Clinical", la película de terror que Netflix podría censurar (IMÁGENES SENSIBLES)