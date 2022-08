No es difícil ver que, en el mundo de las plataformas de streaming, el género de true crime está de moda, y no parece que la fascinación con este se acabe pronto. Al público no le gusta nada más que acurrucarse en el sofá para revivir los horribles crímenes cometidos por algunos de los asesinos más notorios de la historia; por lo que "Ted Bundy: La confesión final" naturalmente atrajo a una gran audiencia cuando estrenó en Netflix.

En un extraño conjunto de circunstancias, el infame asesino serial se convirtió en una de las figuras históricas más adaptadas en la memoria reciente, con Luke Kirby interpretando a Bundy junto al Bill Hagamaier de Elijah Wood en "La confesión final", poco después de los estrenos de "Extremadamente cruel, malvado y perverso" de Zac Efron y "Ted Bundy: Mente asesina" de Chad Michael Murray, sin mencionar los proyectos documentales rivales en Netflix y Prime Video.

Sin embargo, en términos de largometrajes, "La confesión final" obtuvo los mejores resultados entre los críticos al obtener un puntaje del 78 por ciento en Rotten Tomatoes y un éxito sostenido en la plataforma de transmisión de Netflix; éxito que logró no entregando otro recuento de los asesinatos cometidos por el "boogieman estadounidense", sino profundizando en su psique retorcida.

De qué trata "Ted Bundy: La confesión final", la disección del infame asesino en serie

¿Qué dice la exitosa película de Netflix sobre Ted Bundy?

Es la década del 80 y el FBI asigna al perfilador Bill Hagmaier para lograr que Bundy, recién condenado a muerte, hable. Caminando la fina línea entre seducir a Bundy con una inteligencia que coincida con la suya sin complacerlo, Hagmaier busca descubrir qué es lo que mueve a Bundy. A lo largo de una serie de entrevistas espaciadas entre varios años, los dos hombres forman, si no exactamente una amistad, un tipo de vínculo que significa que Hagmaier juega un papel crucial en el final del asesino cuando se le pide que evalúe si Bundy está loco o no.

Crucialmente, "La confesión final" se niega a simpatizar con Bundy al permitirle excusar sus crímenes. En un movimiento inspirado, la directora Amber Sealey ofrece la última palabra a Hagmaier: cuando Bundy le pregunta por qué cree que mató, Hagmaier dice casi con desdén "porque querías", en una breve línea que entrega dos mensajes importantes. En primer lugar, se niega a darle a Bundy una recompensa satisfactoria por su relación de ocho años, pero lo que es más importante, silencia la posibilidad de que Ted Bundy dé su verdadera razón.

La desmitificación del asesino se ejemplifica mejor con un momento simple y poderoso. Bundy, en un último esfuerzo por demostrar su arrepentimiento y obtener el perdón, accede a una entrevista en cámara con el predicador evangélico James Dobson. Mientras Bundy parlotea sobre cómo sus actos atroces fueron alimentados por su descubrimiento de la pornografía, la cámara lo deja y se acerca lentamente a la joven asistente que sostiene el micrófono.

Su expresión parece estoica al principio, pero comienza a revelar la angustia, la ira y el miedo que la recorren por dentro. Al final de la escena, las lágrimas comienzan a brotar de sus ojos. Sin embargo, a pesar de todo, ella se mantiene firme en su puesto. A pesar de estar a un metro y medio de la encarnación de la pura maldad y la misoginia, ella persiste. Ella es la voz silenciada de las víctimas, que también se insinúan en los montajes de Sealey, recordando a todos los espectadores el impacto que puede tener permitir que exista un culto a Bundy.