Netflix continúa disfrutando del éxito de sus últimos lanzamientos. Al furor por Pálpito o Anatomía de un escándalo, se le sumó Heartstopper. Se trata de una serie británica de adolescentes, basada en la novela gráfica y webcomic LGBT homónima de Alice Oseman, que se metió entre los títulos más vistos de la plataforma.

La producción tiene tan solo ocho capítulos, llegó al catálogo de Netflix el 22 de abril y ya se convirtió en tendencia: actualmente se ubica en la octava posición del top ten de Argentina.

La serie, que de momento abarca los dos primeros cómics de la colección, cuenta con episodios de aproximadamente 30 minutos, por lo que puede verse en menos de 4 horas. La dirección está a cargo de Euros Lyn (conocido por trabajos como Torchwood, Doctor Who, Sherlock) y el guión fue escrito por Oseman, la autora de la novela.

Y además de conquistar al público, logró cautivar a la prensa especializada. “Una historia iniciática notable sobre todo por su dulzura […] Definitivamente, considera cada intento de inocencia -no importa lo pequeño que sea- no solo como un paso en la dirección correcta, sino como un logro en sí mismo” indicó The Hollywood Reporter. Por su parte, en The Guardian destacan que es “la serie más adorable de la televisión” y que “al final de sus ocho episodios, deja la sensación de estar en el extremo receptor de un fuerte abrazo”.

Otro de los hitos de la producción es que obtuvo, hasta el momento, una puntuación inusual del 100 por ciento en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, lo que demuestra un consenso completo de reseñas positivas.

¿De qué se trata Heartstopper?

"Un elenco de adolescentes gay, lésbico, bisexual y trans -acompañado de la ganadora del Óscar Olivia Colman- brilla en esta serie sobre dos amigos y su amor de juventud", dice la sinopsis oficial de Netflix.

La trama transcurre en Reino Unido y aborda la historia de amor entre dos jóvenes. Como las escenas principales están situadas en una escuela secundaria, son muchos los que la relacionan con Sex Education.

Los personajes protagonistas son Charlie y Nick, dos jóvenes que descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras sortean la escuela y el amor.

Nick es un alegre jugador de rugby y Charlie es un joven tímido, nervioso y abiertamente homosexual. Ambos asisten a una escuela británica de varones y, tras ser asignados como compañeros de banco, entablarán una relación amistosa hasta que, lentamente, Charlie se dará cuenta de que está enamorado de su amigo.

Heartstopper: reparto

Joe Locke como Charlie Spring; Kit Connor como Nick Nelson; William Gao como Tao Xu; Yasmin Finney como Elle Agente; Corinna Brown como Tara Jones; Kizzy Edgell como Darcy Olsson; Sebastian Croft como Ben Hope; Cormac Hyde-Corrin como Harry Greene; Rhea Norwood como Imogen Heaney; Tobie Donovan como Isaac Henderson; Jenny Walser como Tori Spring y Olivia Colman como Sarah Nelson