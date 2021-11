Netflix cuenta con un catálogo amplio de películas, series, documentales, miniseries, etc, para disfrutar sólo o en familia. En general algunas de estas producciones pueden verse en un día, los usuarios de la plataforma de streaming suelen estar entre 6 y 10 horas frente a la pantalla. Pese a que surgió el interés de mirar contenidos de corta duración, también hay quienes no pueden terminar de ver una serie porque la consideran demasiado "escalofriante".

La plataforma de streaming cuenta con títulos de los géneros más variados, pero sin dudas el terror y el suspenso vienen ganando amplio terreno con producciones como La maldición de Hill House, El orfanato, Slender Man, Invasión Zombie, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión hay una serie holandesa que cuando se estrenó no recibió mucha atención y ahora da que hablar. Se trata de Ares, la cual es muy escalofriante para terminar de verla en un sólo día.

.

¿De qué se trata Aries?

Ares es una serie holandesa de ocho capítulos que duran entre 24 y 32 minutos, se estenó en Netflix en enero de 2020. Narra la prueba que una ambiciosa estudiante de medicina, Rosa Steenwijk, tiene que afrontar para ascender en la escala social, para ello se unirá a una sociedad privada exclusiva de estudiantes que lleva más de 400 años de historia y que está reservado para la elite de Holanda.

Rosa estudia en una universidad prestigiosa de Ámsterdan y se verá forzada a decidir qué tanto alto quiere llegar, por supuesto, que dicha sociedad escode un oscuro secreto. Una vez adentro irá descubriendo los misterios y cuál es el precio que deben pagar quienes desean formar parte de esa sociedad privada de la que no pueden salir. La serie fue creada por Pieter Kuijpers, Iris Otten y Sander van Meurs.

Los 10 más populares en Netflix Argentina hoy

Después de estar en el primer lugar durante muchos días consecutivos, El juego del Calamar fue desplazado de las primeras cincos producciones más vistas por los usuarios en Argentina, por su parte You fue escalando posiciones y se mantiene como uno de los tres primeros.

.

1. El ejército de los ladrones (película)

2. Luis Miguel, la serie (serie)

3. You (serie)

4. Las cosas por limpiar (serie)

5. Más dura será la caída (película)

6. El juego del calamar (serie)

7. Maya y los tres (película)

8. El tiempo que te doy (serie)

9. La venganza de las Juanas (serie)

10. The Girl in the Spider´s web (película)