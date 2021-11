Netflix cuenta con un catálogo ideal para el próximo fin de semana largo: tiene 5879 títulos, dividido en 4035 películas y 1844 series. Y si bien en constantemente actualizado con estrenos - el último gran arribo fue Alerta Roja-, existe un genéro que se convirtió en el predilecto de los usuarios: las miniseries.

En los últimos años, la plataforma de streaming sumó varias producciones de este estilo que fueon muy bien recibidas por el público y por la crítica especializada. Por ejemplo, Gambito de Dama, protagonizada por la argentina Anya Taylor-Joy, o Asesino Confeso, considerada la mejor de la historia.

Es por eso que en esta ocasión te compartiremos 4 de las mejores miniseries disponibles en Netflix y que podrás comenzar y terminar en el próximo fin de semana largo.

.

Series recomendadas de Netflix

Así nos ven

Creada por Ava Duvernay y estrenada en 2019, esta producción es considerada una de las mejores miniseries de todos los tiempos y consiguió dos premios Emmy (mejor actriz y mejor casting).

También conocida por su nombre en inglés, When they see us, está basada en hechos reales que involucraron a cinco adolescentes afroamericanos del Harlem (Nueva York) que se ven atrapados en una pesadilla cuando los acusan, injustamente y sin pruebas, de haber atacado y violado a una mujer en el Central Park.

Duración: 4 episodios - 4 hora 46 minutos en total

Calificación en IMDB: 8.9

La maldición de Hill House

La serie creada por Mike Flanagan y estrenada en 2018 se convirtió en uno de los grandes íconos del terror y suspenso de la la plataforma.

Se trata de una adapcación de novela del mismo nombre de Shirley Jackson, considerada una de las principales historias de terror del siglo XX: un grupo de hermanos que crecieron en la casa embrujada más famosa del país deben volver al hogar de su infancia y se ven forzados a enfrentar los fantasmas de su pasado,

Además de las excelentes críticas, fue el inicio de la fructífera relación entre Flanagan y la plataforma, ya que en 2020 se sumó al catálogo La Maldición de Bly Manor y este año se estrenó Misa de Medianoche, ambas a cargo del director.

Duración: 10 episodios - 9 horas 32 minutos en total

Caificación en IMDB: 8.6

Las cosas por limpiar

Inspirada en el libro Maid, la autobiografía de Stephanie Land, esta miniserie creada por Molly Smith Metzler se convirtió en uno de los estrenos más importantes del año para Netflix.

A lo largo de 10 capítulos, se recorre la historia de Alex, una madre joven que deja una relación violenta y se vuelve limpiadora de casas para a duras penas pagar por sus necesidades básicas, mientras trata de crear una mejor vida para su hija, Maddy.

Está protagonizada por Margaret Qualley, que interpreta a Alex Russell, y Nick Robinson como Sean Boyd, el ex de Alex y padre de Maddy.

Duración: 10 episodios, 9 horas 5 minutos en total

Calificación en IMDB: 8.5

Inconcebible

El trío conformado por Susannah Grant, Michael Chabon y Ayelet Waldmand tomaron un artículo periodistico que ganó el premio Pulitzer y crearon esta miniserie imperdible estrenada en 2019.

Cuenta la historia basada en hechos reales de Marie, una adolescente adoptada que realiza una denuncia por violación, pero luego decide retirarla. Acusada de mentir ante la justicia y con presión social constante, surgen indicios que Marie podría haber estado diciendo la verdad, por lo que Edna Hendershot y Stacy Galbraith, dos inspectoras, comienzan a investigar el caso.

Toni Collette, que interpretó a una de la policías, se llevó el Globo de Oro del 2020 en el rubro "Mejor actriz de reparto en miniseries".

Duración: ocho episodios - 6 horas 25 minutos en total

Calificación en IMDB: 8.4