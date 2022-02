Muchos espectadores esperan ansiosos la nueva serie que Mike Flanagan prepara para Netflix. En los últimos años, el productor y director de cine se ganó un lugar fijo en la plataforma. En octubre del año pasado, el autor anunció la nueva serie de terror "The Fall of the House of Usher", una adaptación de la novela de Edgar Alla Poe de 1839.

Mike Flanagan es el guionista de la serie. Además, comparte el rol director con Michale Fimognari, quien también es el director de fotografía y productor ejecutivo con Trevor Macy y Emmy Grinwis.

La serie todavía no tiene fecha de estreno, pero como recién comenzó el rodaje y podría durar hasta mayo o junio, se estima que para fin de año o principios de 2023 "The Fall of the House of Usher" esté en la pantalla de Netflix.

Every new journey begins with a single step. pic.twitter.com/tcl1yuwaMF — Kate Siegel (@k8siegel) January 26, 2022

Para los seguidores de Flanagan, en los últimos días hubo noticias sobre la nueva serie. La historia será contada en ocho capítulos de misterio y terror, ocurrirán hechos que nadie podrá entenderlos. Lo que se pudo saber es que la narración comienza cuando hombre llega a la casa porque al parecer su amigo necesitaba su ayuda por padecer una enfermedad. Curiosamente, luego pasará algo inesperado y la hermana del hombre será la que fallezca. A partir de esta muerte, van a ocurrir varios sucesos paranormales.

.

La sinopsis de la serie

«El drama está basado en múltiples obras de Edgar Allan Poe, presenta temas de locura, familia, aislamiento e identidades metafísicas. 'The fall of the House of Usher' está narrado por un hombre que ha sido invitado a visitar su amigo de la infancia Roderick Usher. Poco a poco, Usher le va dejando claro que su hermana gemela Madeline ha sido puesta en la cripta familiar no del todo muerta. Cuando ella reaparece en su mortaja ensangrentada, el visitante se apresura a huir en lo que la casa se quiebra y hunde en un lago.»

Los actores de la serie

En diciembre del 2021, Netflix compartió el reparto de la mini serie. A continuación quiénes formarán parte del elenco:

Frank Langella como Roderick Usher

Mary McDonnell como hermana del personaje de Frank Langella

Carl Lumbly como Auguste C. Dupin

Carla Gugino y Mark Hamill

Henry Thomas

T’Nia Miller

Kyleigh Curran

Samantha Sloyan

Rahul Kohli

Kate Siegel

Sauriyan Sapkota

Zach Gilford

Michael Trucco

Paola Núñez

Katie Parker

Malcolm Goodwin

Crystal Balint

Aya Furukawa

Daniel Jun.

Matt Biedel.

Ruth Codd.

Igby Rigney

Annabeth Gish

Robert Longstreet