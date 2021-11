A la hora de organizar un asado una de las primeras pregunta que surgen es "¿Cuántos somos?". Se trata de un dato clave para calcular con la mayor precisión posibles la cantidad de carne necesaria y así evitar que sobre comida, o aún peor, que los comensales se queden con hambre.

Si bien existe un saber popular que sostiene que debe calcularse medio kilo por persona, la cuenta exacta es un poco más compleja.

Esto se debe a que antes de calcular la cantidad de carne, es fundamental tener en cuenta algunas cuestiones: las mujeres suelen comer menos que los hombres y lo mismo ocurre con los niños, si se planea tener varias ensaladas o una picada abundante, probablemente se necesite menos carne.

¿Cuánto asado come una persona?

- 450 gr. de carne por cada hombre.

- 300 gr. de carne por cada mujer.

- 150 gr. de carne por cada niño.

Además, el famoso chef, Juan Braceli, integrante del programa Cocineros Argentinos, compartió su secreto para calcular la carne de un asado.

"Si el corte elegido tiene hueso (tira de asado, etc.) calculamos 500 gramos por persona; si no tiene hueso (vacío, cuadril, etc.) con 400 g está bien", indicó.

A eso se le debe sumar las achuras, que según sus calculos es: 1 chorizo, 1 morcilla por persona, por ejemplo. Pues representa 200 gramos de achuras.

Cómo calcular la Carne para un Asado, según Laucha de "Locos X el asado"

De acuerdo al experto asador Laucha, famoso por el canal de Youtube Locos X el asado, a la hora de calcular hay que tener en cuentas dos variables: la cantidad de carne en gramos y la cantidad de personas.

Es así llegó a una conclusión similar a la de Braceli, es decir de 500 gramos por personas para la carne sin hueso. Pero la carne con hueso, por ejemplo el costillar, es de 700 gramos por persona.

Además, sumó a la cuestiones a tener en cuenta la opción del sándwich, ya que en ese caso debe calcularse entre 300 y 400 gramos por persona.

De todas formas, Laucha aclaró que esos números no tienen en cuenta a las achuras ni las ensaladas. Y subrayó que ante la duda, aspirar "un poquito para arriba para que nadie se quede con hambre".