SECRETOS PARRILLEROS 31-10-2021 10:45 Asado: trucos para prender el fuego de la parrilla cuando no tenés papel ni carbón

Encender las brasas no es una tarea sencilla, y cuando no contás con los elementos básicos para hacerlo se complica aún más. ¿Qué otras opciones existen para no quedarte con las ganas de comer unas buenas carnes?