El próximo jueves 14 de abril se dará el comienzo de Semana Santa, una ocasión especial para quienes no necesariamente comparten las tradiciones religiosas que dan origen a este feriado largo, pero que adoran cocinar y comer las recetas típicas de esta fecha.

La riqueza culinaria de Oriente queda en evidencia a lo largo de estos días por su notable variedad de platos y delicias para compartir con la familia. Sobresalen aquellas preparaciones donde se reemplaza la carne vacuna por otro tipo de carne, o platos abundantes en legumbres y condimentos, o postres que tienen particularidades que dan ganas de que el año pase rápido para volver a probarlas.

Lo primero que se viene a la mente de muchos en Semana Santa es el clásico Huevo de Chocolate o la tan rica Rosca de Pascua, pero en esta oportunidad, vamos a compartir una receta imperdible y su historia, para comer y disfrutar desde este viernes Santo: las empanadas de vigilia.

Las empanadas de vigilia poseen un relleno de atún o cualquier otro pescado, y se consumen tradicionalmente durante el Viernes Santo, ya que, según la religión, es la jornada en la que no se come carne de vaca. Debido a que las empanadas eran históricamente de carne, se inventó esta versión con pescado y se la denominó “de vigilia” por la espera del famoso acontecimiento. También se conoce a estas empanadas por su tradicional masa de hojaldre, aunque no hay problema hoy en día si por falta de tiempo o práctica decidís cocinarlas con una masa de empanadas común.

Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la receta de las empanadas de vigilia de atún para que disfrutes en este feriado de Semana Santa con tus seres queridos.

Empanadas de atún de vigilia para disfrutar en Viernes Santo.

Ingredientes:

2 latas de atún

1 cebolla picada

1 tomate picado

2 huevos cocidos

1 trozo de puerro picado

1/2 pimiento rojo picado

1 pimiento verde picado

2 cucharaditas de pimentón

1 pizca de sal

1 pizca de pimienta

1 huevo batido

12 tapas de empanadas

Procedimiento:

1 - Prepará el relleno de las empanadas de vigilia para empezar a hacer la receta. Para esto, abrí las latas de atún y escurrilas. Si es atún en aceite, podés aprovechar ese mismo aceite y ponerlo a calentar en una sartén.

2 - Cuando el aceite esté caliente, salteá la cebolla picada y el puerro. Si es necesario, añadí un poco más de aceite para que estos ingredientes no se quemen.

3 - Una vez que la cebolla empiece a ponerse transparente, incorporá el pimiento rojo y el pimiento verde, y seguí cocinando. En este punto, añadí sal y pimienta al gusto para potenciar el sabor de las empanadas de vigilia tradicionales.

4 - Añadí el tomate picado cuando ambos pimientos estén tiernos y espolvoreá pimentón al gusto, que puede ser dulce o picante. Cociná un minuto más y agregá el atún desmenuzado y los huevos cocidos picados.

5 - Cuando el relleno de las empanadas de vigilia esté listo, apagá el fuego y dejá que se entibie un poco. Después, agarrá una tapa de empanada, colocá un poco de mezcla en una de las mitades, cerrala y sellá los bordes con un tenedor. Repetí este paso hasta rellenar todas las empanadas.

6 - Las empanadas de vigilia se pueden cocinar fritas en abundante aceite o al horno. Para hacerlas de la segunda forma, colocalas en una bandeja para horno previamente engrasada, pintalas con el huevo batido y hornealas durante 15-20 minutos con el horno precalentado a 180 ºC.

7 - ¡Listo! Ya podés disfrutar de esta increíble receta de empanadas de vigilia acompañada de tu salsa favorita, aunque la salsa chimichurri y el pico de gallo encajan a la perfección.

La masa de holaldre de las empanadas de vigilia de Semana Santa.

Para la masa de hojaldre de las empanadas, se recomienda tener la masa preparada con 24 horas de anticipación, y acá va la receta:

Ingredientes:

Harina leudante 300 grs

Manteca 200 grs

Agua 100 cc

Sal 1 cdt

Procedimiento

1 - En un bol poner la harina con la sal y la manteca cortada en cubitos y bien fría.

2 - Con dos tenedores o con la punta de los dedos cortar y aplastar la manteca hasta que se forma una arenilla con grumitos. Lo importante es hacerlo rápido para no transmitirle calor a la manteca y que esta se derrita.

3 - Cuando esté hecho el arenado grumoso, agregar el agua bien bien fría y tomar la masa con la mano. El agua fría va a ayudar a que la manteca no tome temperatura. Es importante no amasar, solo unir los ingredientes para que no quede dura.

4 - Espolvorear la mesada con un poco de harina, colocar la masa y adicionar un poco más de harina por arriba. Estirar hacia delante y hacia atrás formando un rectángulo.

5 - Dividir la masa en tres trozos más o menos iguales, apilar, aplastar un poquito y llevar la masa a la heladera unos 15 minutos.

6 - Repetir el estirado del rectángulo, los cortes y el apilado y otra vez a la heladera 10 o 15 minutos. Eso lo haces un par de veces más y tenés lista la masa para estirarla con 2 mm de grosor, cortar las tapas y las rellenarlas.

Fuente: www.recetasgratis.net y www.cocinerosargentinos.com