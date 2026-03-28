Bizcochitos de queso: la receta casera más fácil y rendidora

Los días de lluvia invitan a quedarse en casa, bajar el ritmo y disfrutar de algo rico mientras suena el agua de fondo. Es el momento perfecto para prender el horno y preparar algo calentito que llene la casa de aroma y haga más especial la tarde.

Para esas ocasiones, los bizcochitos de queso se vuelve una opción ideal: simple, rápida y versátil, funciona tanto para una merienda como para una picada improvisada, siempre con un resultado sabroso que acompaña cualquier momento.

Una opción salada ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes para los bizcochitos de queso

250 g de harina leudante

100 g de manteca o margarina

150 g de queso rallado (puede ser tipo reggianito o sardo)

1 huevo

50 ml de leche (aproximadamente)

1 pizca de sal

Ingredientes simples que permiten lograr una preparación sabrosa en pocos minutos.

Preparación paso a paso:

En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal y mezclar bien.

Agregar la manteca fría cortada en cubos pequeños. Con las manos, integrar hasta lograr una textura arenosa.

Incorporar el queso rallado y mezclar para distribuirlo de manera uniforme.

Añadir el huevo y comenzar a unir la preparación.

Sumar la leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos.

Llevar la masa a la mesada y estirar con palo de amasar hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 1 cm.

Cortar en pequeñas porciones (pueden ser cuadrados, tiras o con moldes).

Colocar en una placa previamente enmantecada o con papel manteca.

Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.

Retirar, dejar entibiar y servir.





El secreto está en integrar bien la masa y respetar los tiempos de cocción.

Consejos para lograr los mejores resultados