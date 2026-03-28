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Sábado, 28 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
PARA EL MATE

Bizcochitos de queso: la receta casera más fácil y rendidora

Con pocos pasos y productos accesibles, se logra un clásico perfecto para la merienda o cualquier momento del día.

MBurczynsky

Los días de lluvia invitan a quedarse en casa, bajar el ritmo y disfrutar de algo rico mientras suena el agua de fondo. Es el momento perfecto para prender el horno y preparar algo calentito que llene la casa de aroma y haga más especial la tarde.

Para esas ocasiones, los bizcochitos de queso se vuelve una opción ideal: simple, rápida y versátil, funciona tanto para una merienda como para una picada improvisada, siempre con un resultado sabroso que acompaña cualquier momento.

&nbsp;Una opción salada ideal para disfrutar en cualquier momento del día.&nbsp;
 Una opción salada ideal para disfrutar en cualquier momento del día. 

Ingredientes para los bizcochitos de queso 

  • 250 g de harina leudante
  • 100 g de manteca o margarina
  • 150 g de queso rallado (puede ser tipo reggianito o sardo)
  • 1 huevo
  • 50 ml de leche (aproximadamente)
  • 1 pizca de sal

    • &nbsp;Ingredientes simples que permiten lograr una preparación sabrosa en pocos minutos.&nbsp;
     Ingredientes simples que permiten lograr una preparación sabrosa en pocos minutos. 

    Preparación paso a paso: 

  • En un bowl grande, colocar la harina junto con la sal y mezclar bien.
  • Agregar la manteca fría cortada en cubos pequeños. Con las manos, integrar hasta lograr una textura arenosa.
  • Incorporar el queso rallado y mezclar para distribuirlo de manera uniforme.
  • Añadir el huevo y comenzar a unir la preparación.
  • Sumar la leche de a poco hasta formar una masa suave, que no se pegue en las manos.
  • Llevar la masa a la mesada y estirar con palo de amasar hasta alcanzar un grosor de aproximadamente 1 cm.
  • Cortar en pequeñas porciones (pueden ser cuadrados, tiras o con moldes).
  • Colocar en una placa previamente enmantecada o con papel manteca.
  • Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén dorados.
  • Retirar, dejar entibiar y servir.


    • &nbsp;El secreto está en integrar bien la masa y respetar los tiempos de cocción.&nbsp;
     El secreto está en integrar bien la masa y respetar los tiempos de cocción. 

    Consejos para lograr los mejores resultados 

    • Usar manteca bien fría: esto ayuda a lograr una textura más crocante y aireada.
    • No amasar de más: trabajar la masa lo justo evita que queden duros.
    • Elegir un buen queso: cuanto más sabor tenga, mejor será el resultado final.
    • Controlar la humedad: agregar la leche de a poco para no pasarse y que la masa no quede pegajosa.
    • Mantener el grosor parejo: así se cocinan de manera uniforme.
    • Horno precalentado: es clave para que leven y doren correctamente.
    • No sobrecocinarlos: retirarlos cuando estén apenas dorados para que no se sequen.
    • Dejar enfriar unos minutos: esto ayuda a que terminen de tomar consistencia.

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