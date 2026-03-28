PARA EL MATE
Bizcochitos de queso: la receta casera más fácil y rendidora
Con pocos pasos y productos accesibles, se logra un clásico perfecto para la merienda o cualquier momento del día.
Los días de lluvia invitan a quedarse en casa, bajar el ritmo y disfrutar de algo rico mientras suena el agua de fondo. Es el momento perfecto para prender el horno y preparar algo calentito que llene la casa de aroma y haga más especial la tarde.
Para esas ocasiones, los bizcochitos de queso se vuelve una opción ideal: simple, rápida y versátil, funciona tanto para una merienda como para una picada improvisada, siempre con un resultado sabroso que acompaña cualquier momento.
Ingredientes para los bizcochitos de queso
Preparación paso a paso:
Consejos para lograr los mejores resultados
- Usar manteca bien fría: esto ayuda a lograr una textura más crocante y aireada.
- No amasar de más: trabajar la masa lo justo evita que queden duros.
- Elegir un buen queso: cuanto más sabor tenga, mejor será el resultado final.
- Controlar la humedad: agregar la leche de a poco para no pasarse y que la masa no quede pegajosa.
- Mantener el grosor parejo: así se cocinan de manera uniforme.
- Horno precalentado: es clave para que leven y doren correctamente.
- No sobrecocinarlos: retirarlos cuando estén apenas dorados para que no se sequen.
- Dejar enfriar unos minutos: esto ayuda a que terminen de tomar consistencia.