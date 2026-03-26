Receta de "brookies": ¿Cómo preparar la deliciosa combinación para la merienda?
Este postre fusiona lo mejor de dos clásicos de la pastelería. La suavidad del brownie y la textura crocante de las cookies se unen en una preparación simple y rendidora.
Dentro del mundo de la repostería casera, existen combinaciones que logran destacarse por su sabor y practicidad. Ese es el caso de los "brookies", un postre que une dos recetas muy populares: el brownie y las galletitas con chips de chocolate. El resultado es una preparación que combina lo húmedo y lo crocante en una sola pieza, ideal para acompañar la merienda.
Esta receta no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan preparar algo dulce sin demasiadas complicaciones.
Además, es una receta rendidora, perfecta para compartir en reuniones o para tener listo algo casero durante varios días.
Receta para hacer unos deliciosos brookies
Ingredientes para el brownie:
- 100 gramos de manteca
- 100 gramos de chocolate semiamargo para derretir
- 2 huevos
- 170 gramos de azúcar
- 100 gramos de harina 0000
- Una pizca de sal gruesa
Ingredientes para las cookies:
- 170 gramos de manteca
- 50 gramos de azúcar rubia
- 50 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 150 gramos de harina 0000
- Chips de chocolate blanco
- 1/2 cucharadita de bicarbonato
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
Para comenzar, es necesario preparar la base de brownie. Se debe derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos en el microondas, mezclando hasta lograr una textura uniforme. En otro recipiente, integrar los huevos con el azúcar sin batir en exceso. Luego, incorporar la mezcla de chocolate y manteca, sumar la harina tamizada y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
En paralelo, se realiza la masa de cookies. Para ello, se trabaja la manteca a punto pomada junto con los azúcares hasta lograr una consistencia cremosa. Después, se agrega el huevo y se integra bien. A continuación, se incorporan los ingredientes secos (harina, bicarbonato y polvo para hornear) y, por último, los chips de chocolate blanco.
Para el armado, se debe precalentar el horno y enmantecar una fuente. Primero se vuelca la mezcla de brownie como base y, por encima, se distribuyen porciones de la masa de cookies en distintos puntos. La preparación se cocina a temperatura media-alta durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.
Tips para mejorar la receta
- Para lograr un mejor resultado, es importante no sobrecocinar la preparación, ya que el brownie debe conservar cierta humedad en su interior.
- También se puede variar el tipo de chocolate, utilizando opciones más amargas o más dulces según la preferencia.
- Otra recomendación es dejar enfriar los brookies antes de cortarlos, lo que facilita obtener porciones más prolijas.
- Además, se pueden sumar ingredientes como nueces, almendras o trozos de chocolate extra para aportar más textura.