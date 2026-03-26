Receta de "brookies": ¿Cómo preparar la deliciosa combinación para la merienda?

Dentro del mundo de la repostería casera, existen combinaciones que logran destacarse por su sabor y practicidad. Ese es el caso de los "brookies", un postre que une dos recetas muy populares: el brownie y las galletitas con chips de chocolate. El resultado es una preparación que combina lo húmedo y lo crocante en una sola pieza, ideal para acompañar la merienda.

Esta receta no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan preparar algo dulce sin demasiadas complicaciones.

Además, es una receta rendidora, perfecta para compartir en reuniones o para tener listo algo casero durante varios días.

Receta para hacer unos deliciosos brookies

Ingredientes para el brownie:

100 gramos de manteca

100 gramos de chocolate semiamargo para derretir

2 huevos

170 gramos de azúcar

100 gramos de harina 0000

Una pizca de sal gruesa





Ingredientes para las cookies:

170 gramos de manteca

50 gramos de azúcar rubia

50 gramos de azúcar

1 huevo

150 gramos de harina 0000

Chips de chocolate blanco

1/2 cucharadita de bicarbonato

1/2 cucharadita de polvo para hornear





Esta receta es ideal para quienes buscan una receta dulce y sin complicaciones, ya sea para resolver una merienda o un postre.

Para comenzar, es necesario preparar la base de brownie. Se debe derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en intervalos cortos en el microondas, mezclando hasta lograr una textura uniforme. En otro recipiente, integrar los huevos con el azúcar sin batir en exceso. Luego, incorporar la mezcla de chocolate y manteca, sumar la harina tamizada y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.

En paralelo, se realiza la masa de cookies. Para ello, se trabaja la manteca a punto pomada junto con los azúcares hasta lograr una consistencia cremosa. Después, se agrega el huevo y se integra bien. A continuación, se incorporan los ingredientes secos (harina, bicarbonato y polvo para hornear) y, por último, los chips de chocolate blanco.

Para el armado, se debe precalentar el horno y enmantecar una fuente. Primero se vuelca la mezcla de brownie como base y, por encima, se distribuyen porciones de la masa de cookies en distintos puntos. La preparación se cocina a temperatura media-alta durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y firme al tacto.

Tips para mejorar la receta