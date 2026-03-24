La opción perfecta para la merienda: receta de galletitas de limón y chocolate blanco

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ideal para hacer una pausa y disfrutar de algo rico y casero. En ese contexto, las galletitas de limón y chocolate blanco se convierten en una opción perfecta.

Para acompañar, una taza de café, té o incluso una chocolatada caliente potencia aún más su sabor. Además, pueden ser una gran alternativa para compartir, regalar o sumar a una mesa dulce con un toque diferente.

Una opción casera y deliciosa que transforma la merienda en un momento especial.

Ingredientes para galletitas de limón y chocolate blanco

100 g de manteca (a temperatura ambiente)

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

2 cucharadas de jugo de limón

200 g de harina 0000

1 cucharadita de polvo de hornear

100 g de chocolate blanco picado

1 pizca de sal

Todo lo necesario para lograr una preparación casera, simple y llena de sabor.

Preparación paso a paso

1. Batir la base

En un bowl, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Este paso es clave para lograr una textura tierna.

2. Incorporar líquidos

Agregar el huevo, la ralladura y el jugo. Integrar bien hasta que la mezcla quede uniforme y aromática.

3. Sumar ingredientes secos

Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporar de a poco a la preparación anterior, mezclando sin sobrebatir.

4. Agregar el chocolate

Sumar el chocolate blanco picado e integrar con movimientos suaves para distribuirlo de manera pareja.

5. Formar las galletitas

Tomar pequeñas porciones de masa y colocarlas sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre cada una.

6. Llevar a horno

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados.

7. Enfriar y servir

Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir, para que tomen consistencia.

Una preparación sencilla que permite disfrutar de un resultado delicioso en pocos minutos.

Consejos para que queden perfectas:

Usar manteca a temperatura ambiente para lograr una textura más suave

No sobrebatir la masa una vez incorporada la harina, para que no queden duras

Refrigerar la masa 20 minutos si está muy blanda, así mantienen mejor la forma

Cortar el chocolate en trozos irregulares para lograr bocados más intensos

No pasarse de cocción: deben quedar apenas doradas en los bordes

Dejar enfriar antes de manipularlas para que tomen consistencia

Conservar en un recipiente hermético para mantener su frescura por más tiempo