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Martes, 24 de marzo de 2026

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RICAS Y RENDIDORAS

La opción perfecta para la merienda: receta de galletitas de limón y chocolate blanco

Una opción casera, simple y deliciosa que combina sabores frescos y dulces en cada bocado.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ideal para hacer una pausa y disfrutar de algo rico y casero. En ese contexto, las galletitas de limón y chocolate blanco se convierten en una opción perfecta.

Para acompañar, una taza de café, té o incluso una chocolatada caliente potencia aún más su sabor. Además, pueden ser una gran alternativa para compartir, regalar o sumar a una mesa dulce con un toque diferente.

&nbsp;Una opción casera y deliciosa que transforma la merienda en un momento especial.&nbsp;
 Una opción casera y deliciosa que transforma la merienda en un momento especial. 

Ingredientes para galletitas de limón y chocolate blanco 

  • 100 g de manteca (a temperatura ambiente)
  • 120 g de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura de 1 limón
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 200 g de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 100 g de chocolate blanco picado
  • 1 pizca de sal

    • Todo lo necesario para lograr una preparación casera, simple y llena de sabor.

    Preparación paso a paso

    1. Batir la base
    En un bowl, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Este paso es clave para lograr una textura tierna.

    2. Incorporar líquidos
    Agregar el huevo, la ralladura y el jugo. Integrar bien hasta que la mezcla quede uniforme y aromática.

    3. Sumar ingredientes secos
    Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporar de a poco a la preparación anterior, mezclando sin sobrebatir.

    4. Agregar el chocolate
    Sumar el chocolate blanco picado e integrar con movimientos suaves para distribuirlo de manera pareja.

    5. Formar las galletitas
    Tomar pequeñas porciones de masa y colocarlas sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre cada una.

    6. Llevar a horno
    Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados.

    7. Enfriar y servir
    Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir, para que tomen consistencia.

    &nbsp;Una preparación sencilla que permite disfrutar de un resultado delicioso en pocos minutos.&nbsp;
     Una preparación sencilla que permite disfrutar de un resultado delicioso en pocos minutos. 

    Consejos para que queden perfectas: 

  • Usar manteca a temperatura ambiente para lograr una textura más suave
  • No sobrebatir la masa una vez incorporada la harina, para que no queden duras
  • Refrigerar la masa 20 minutos si está muy blanda, así mantienen mejor la forma
  • Cortar el chocolate en trozos irregulares para lograr bocados más intensos
  • No pasarse de cocción: deben quedar apenas doradas en los bordes
  • Dejar enfriar antes de manipularlas para que tomen consistencia
  • Conservar en un recipiente hermético para mantener su frescura por más tiempo

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