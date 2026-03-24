La opción perfecta para la merienda: receta de galletitas de limón y chocolate blanco
Una opción casera, simple y deliciosa que combina sabores frescos y dulces en cada bocado.
La merienda es uno de los momentos más esperados del día, ideal para hacer una pausa y disfrutar de algo rico y casero. En ese contexto, las galletitas de limón y chocolate blanco se convierten en una opción perfecta.
Para acompañar, una taza de café, té o incluso una chocolatada caliente potencia aún más su sabor. Además, pueden ser una gran alternativa para compartir, regalar o sumar a una mesa dulce con un toque diferente.
Ingredientes para galletitas de limón y chocolate blanco
Preparación paso a paso
1. Batir la base
En un bowl, mezclar la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave y homogénea. Este paso es clave para lograr una textura tierna.
2. Incorporar líquidos
Agregar el huevo, la ralladura y el jugo. Integrar bien hasta que la mezcla quede uniforme y aromática.
3. Sumar ingredientes secos
Tamizar la harina junto con el polvo de hornear y la sal. Incorporar de a poco a la preparación anterior, mezclando sin sobrebatir.
4. Agregar el chocolate
Sumar el chocolate blanco picado e integrar con movimientos suaves para distribuirlo de manera pareja.
5. Formar las galletitas
Tomar pequeñas porciones de masa y colocarlas sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
6. Llevar a horno
Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 10 a 12 minutos, o hasta que los bordes estén apenas dorados.
7. Enfriar y servir
Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla antes de servir, para que tomen consistencia.
Consejos para que queden perfectas: