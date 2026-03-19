Chocotorta casera sin horno: el postre fácil de 3 capas que nunca falla
Se hace en minutos, no lleva cocción y necesita solo unas horas de frío para lograr la textura perfecta.
La gastronomía nacional mantiene hoy un ícono de las meriendas que no requiere grandes habilidades culinarias ni temperaturas extremas. Este postre clásico destaca por su simpleza y por la capacidad de adaptarse a cualquier almuerzo familiar o festejo de verano.
Su estructura se basa en el juego de capas que combina elementos crujientes con la suavidad de las cremas más tradicionales de la pastelería. Además, es la receta ideal para realizar con los más chicos de la casa porque el proceso es tan simple como un juego de bloques de sabores.
La chocotorta es uno de los postres más fáciles y rendidores: no lleva horno, se arma en capas y queda lista con pocas horas de heladera.
Con una combinación simple de galletas, crema y chocolate, es ideal para cualquier ocasión y no requiere experiencia en cocina.
LOS INGREDIENTES PARA UNA CHOCOTORTA CLÁSICA
Rinde 8 porciones:
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2 paquetes de galletas dulces
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500 ml de leche tibia (puede llevar café o cacao)
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2 tazas de crema pastelera
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200 g de chocolate negro
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100 g de manteca
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Cacao en polvo o frutos secos (opcional)
PASO A PASO: EL POSTRE SIN HORNO MÁS FÁCIL
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Derretir el chocolate con la manteca a baño maría o microondas.
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Mojar las galletas en la leche tibia sin que se rompan.
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Hacer una base de galletas en un molde.
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Cubrir con crema pastelera.
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Agregar una capa de chocolate derretido.
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Repetir las capas hasta completar.
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Decorar con cacao o frutos secos.
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Llevar a la heladera entre 4 y 6 horas (mejor de un día para el otro).