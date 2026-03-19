Chocotorta casera sin horno: el postre fácil de 3 capas que nunca falla

La gastronomía nacional mantiene hoy un ícono de las meriendas que no requiere grandes habilidades culinarias ni temperaturas extremas. Este postre clásico destaca por su simpleza y por la capacidad de adaptarse a cualquier almuerzo familiar o festejo de verano.

Su estructura se basa en el juego de capas que combina elementos crujientes con la suavidad de las cremas más tradicionales de la pastelería. Además, es la receta ideal para realizar con los más chicos de la casa porque el proceso es tan simple como un juego de bloques de sabores.

La chocotorta es uno de los postres más fáciles y rendidores: no lleva horno, se arma en capas y queda lista con pocas horas de heladera.

Con una combinación simple de galletas, crema y chocolate, es ideal para cualquier ocasión y no requiere experiencia en cocina.

la receta ideal para realizar con los más chicos de la casa.

LOS INGREDIENTES PARA UNA CHOCOTORTA CLÁSICA

Rinde 8 porciones:

2 paquetes de galletas dulces

500 ml de leche tibia (puede llevar café o cacao)

2 tazas de crema pastelera

200 g de chocolate negro

100 g de manteca

Cacao en polvo o frutos secos (opcional)

PASO A PASO: EL POSTRE SIN HORNO MÁS FÁCIL