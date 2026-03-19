Tarta invertida de tomate y queso: ¿Cómo hacer la receta muy rica para resolver cualquier almuerzo o cena?

En la cocina cotidiana, las recetas simples suelen ser las más elegidas, no solo por la facilidad, sino también porque permiten resolver comidas sin necesidad de invertir demasiado tiempo ni dinero. En ese sentido, las tartas siempre ocupan un lugar clave en el menú, gracias a su versatilidad y practicidad.

Dentro de las muchas variantes que existen, la tarta invertida de tomate y queso se destaca por ser distinta a las versiones tradicionales, porque combina ingredientes básicos con una técnica sencilla que le da un resultado visual y de sabor diferente.

Además, es una receta que se puede preparar en menos de 40 minutos, ideal para un almuerzo rápido o una cena liviana.

Paso a paso para hacer la tarta invertida de tomate y queso

Para preparar esta receta se necesitan pocos ingredientes, la mayoría de uso habitual en cualquier cocina:

1 tapa de masa para tarta

3 tomates redondos (pueden utilizarse tomates cherrys también)

150 gramos de queso (mozzarella o cremoso)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Orégano o tomillo (a elección)

Con pocos ingredientes y en tiempo récord, podés hacer esta deliciosa tarta de tomate y queso para un almuerzo o cena.

En primer lugar, hay que cortar los tomates en rodajas y colocarlos en una fuente para horno previamente cubierta con papel manteca. En lo posible, que sea una fuente con contención para que no se desarme la tarta. Es importante distribuirlos de manera uniforme para que toda la base quede bien cubierta. Luego, se condimentan con sal, pimienta y las hierbas elegidas. Se puede sumar un chorrito de aceite de oliva para potenciar el sabor y ayudar a la cocción. Sobre los tomates, se coloca el queso, tratando de cubrir toda la superficie. Esto permitirá que, al cocinarse, se funda y se integre con el resto de los ingredientes. El siguiente paso es cubrir todo con la tapa de masa, acomodando los bordes hacia adentro para sellar la preparación. De esta forma, al darla vuelta, el relleno quedará en la parte superior. La tarta se lleva a horno precalentado a 200°C durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que la masa esté dorada. Una vez lista, se recomienda dejarla reposar unos minutos antes de desmoldar. Finalmente, se da vuelta con cuidado para que los tomates queden visibles en la parte superior, logrando el efecto característico de esta receta.

Tips para que quede más rica

Si bien es una preparación sencilla, hay algunos consejos que pueden mejorar el resultado final:

Elegir tomates firmes y maduros, para lograr mejor sabor y textura.

No excederse con el aceite, ya que los tomates liberan líquido durante la cocción.

Agregar un poco de azúcar sobre los tomates antes de cocinar para equilibrar la acidez.

Incorporar otros ingredientes como cebolla caramelizada o aceitunas para sumar variantes.

Servir tibia para disfrutar mejor del queso fundido.



