Cómo hacer el "clafoutis" perfecto: la receta de la tarta francesa para lucirse con pocos ingredientes

El mundo de los postres encuentra en el clafoutis una de las opciones más elegantes y sencillas de la cocina de Francia. Esta tarta de frutas posee una masa líquida, muy similar a la de un crepe, que durante el horneado desarrolla una textura entre un flan y un bizcochuelo.

El resultado final de la receta ofrece un bocado suave y dulce con pedacitos de fruta que lo vuelven irresistible para cualquier paladar. Por su sencillez, es la alternativa ideal para aprovechar las frutas que sobran en la heladera y lucirse con un plato de aspecto profesional sin ensuciar demasiados recipientes.

La historia detrás de un clásico campesino





El clafoutis nace en Limousin, una región del centro de Francia que tiene fama por la calidad de sus cerezas. A mediados del siglo XIX, los campesinos de la zona empiezan a preparar esta tarta para dar salida a la cosecha de una forma rendidora y deliciosa.

El nombre proviene del dialecto occitano y deriva del verbo "clafir", que significa llenar o rellenar. este significado tiene sentido ya que el procedimiento consiste justamente en rellenar un molde con fruta y cubrirlo con la masa líquida.

Aunque la receta original utiliza cerezas negras, el plato demuestra una gran versatilidad y acepta diferentes variedades de frutas según la estación.

Cuando la preparación lleva manzanas, peras, duraznos o ciruelas en lugar de cerezas, el nombre del postre cambia y se denomina flaugnarde.

Una curiosidad de la versión tradicional es que las cerezas suelen conservar el carozo porque este aporta un aroma almendrado muy especial durante la cocción.

Un equilibrio de texturas y sabores





La masa se caracteriza por ser bien líquida y se elabora con ingredientes básicos como huevos, leche, harina y azúcar.

Esta mezcla se bate en pocos minutos y va directo al horno, lo que convierte al clafoutis en un postre sumamente fácil de ejecutar.

Para la decoración, no hace falta recurrir a glaseados complejos; una lluvia simple de azúcar impalpable por encima es suficiente para lograr una buena presentación.

Además, este postre permite que los comensales lo disfruten tanto tibio como frío, según la preferencia de cada uno.

El mundo de los postres encuentra en el clafoutis una de las opciones más elegantes y sencillas de la cocina de Francia.

Ingredientes necesarios





500 gramos de cerezas (frescas o en conserva bien escurridas).

3 huevos.

100 gramos de azúcar.



100 gramos de harina 0000.



300 mililitros de leche.

50 gramos de manteca derretida.



1 pizca de sal.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Azúcar impalpable para decorar.





Paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados y enmantecar muy bien un molde de cerámica o vidrio.

Batir los huevos junto con el azúcar y la pizca de sal en un bol grande. Agregar la harina previamente tamizada y mezclar hasta que la preparación sea homogénea. Incorporar la leche, la esencia de vainilla y la manteca derretida mientras se mezcla bien; la masa quedará líquida. Pasar las cerezas por un poco de harina para que no se hundan en el fondo y sacudir el exceso. volcar la mezcla en el molde y distribuir las frutas de forma pareja por toda la superficie. Llevar al horno por un tiempo de entre 30 y 35 minutos hasta que la superficie esté dorada y el centro firme. Retirar del calor, dejar que entibie y espolvorear con el azúcar impalpable antes de servir.

Consejos para un resultado de experto





Para que el postre sea un éxito, los especialistas sugieren secar muy bien la fruta antes de ponerla en la masa, especialmente si viene en conserva.

Un truco fundamental consiste en no abrir la puerta del horno antes de que pasen los primeros 30 minutos de cocción para asegurar que la estructura no sufra cambios bruscos.

Si el postre se sirve tibio, una bocha de helado de crema o un toque de crema chantilly elevarán la experiencia a un nivel superior. Por último, es clave engrasar correctamente el molde para que la base no se pegue y la presentación final luzca impecable en la mesa.