El delicioso corte de carne que es ideal para milanesas: ¿Cómo conseguirlo a $8.800 el kilo?

En el amplio mercado de la carne, los cortes más elegidos para hacer milanesas suelen ser la nalga, la cuadrada o el peceto, sin embargo, estos son cortes que cada vez cuestan más y que pueden convertirse en un gran presupuesto. La buena noticia es que existen alternativas menos tradicionales que permiten ahorrar sin resignar sabor ni calidad.

Entre ellas aparece un corte poco utilizado en la cocina diaria, pero que se presenta como una opción versátil y accesible para quienes buscan preparar platos abundantes sin gastar de más. Se trata de una pieza que, además de ser económica, se adapta a distintas técnicas de cocción y resulta ideal para recetas típicas de la temporada de otoño e invierno.

Este corte de cerdo permite preparar desde milanesas tiernas y sabrosas hasta platos más elaborados como asados al horno o a la parrilla, guisos, empanadas y estofados.

Cuál es el corte de carne de cerdo ideal para milanesas y otras comidas típicas de invierno

El corte en cuestión es la cuadrada de cerdo, una pieza que proviene de la parte alta del lomo, cerca de las costillas. Se caracteriza por tener un equilibrio entre carne magra y una fina capa de grasa que le aporta jugosidad sin resultar pesada.

Esta combinación la vuelve especialmente adecuada tanto para cocciones rápidas, como las milanesas, como para preparaciones de cocción lenta, donde la carne necesita mantenerse tierna durante más tiempo.

Además, es un corte fácil de manipular, que puede filetearse sin dificultad o cortarse en cubos según la receta, lo que suma practicidad en la cocina diaria. Su sabor suave también permite combinarla con distintos condimentos, salsas y guarniciones.

La cuadrada de cerdo se adapta muy bien a cocciones lentas, por eso es ideal también para prepararla en guisos o estofados.

Ideas para cocinar cuadrada de cerdo:

Milanesas al horno, con una textura tierna y jugosa

Cuadrada al horno con papas o batatas

Fajitas o salteados estilo mexicano

Empanadas cortadas a cuchillo

Guisos con verduras o legumbres

Estofados con salsas

Preparaciones desmechadas tipo pulled pork para sándwiches o tacos

¿Cómo conseguir cuadrada de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadrada de cerdo ronda los $11.000 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existe una forma de adquirir este corte a un valor considerablemente menor.

A través de la billetera digital Cuenta DNI, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es posible acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas, lo que permite reducir el precio a aproximadamente $8.800 por kilo.

Este beneficio se encuentra vigente de lunes a viernes y aplica también a compras en granjas y pescaderías. El reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de $25.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario pagar mediante código QR o Clave DNI utilizando dinero disponible en la cuenta. No se incluyen pagos realizados con tarjetas, transferencias ni otras billeteras virtuales.

El monto del descuento se acredita dentro de los diez días hábiles posteriores a la compra, directamente en la cuenta vinculada.