La opción de carne rendidora que resuelve cualquier comida y por menos de $9.000 el kilo

Bajó la temperatura y el cuerpo pide platos cálidos, abundantes y reconfortantes. En ese contexto, hay ciertos ingredientes que se vuelven protagonistas por su practicidad y porque permiten cocinar rico sin gastar de más.

Entre las opciones más elegidas aparece un corte de carne magro, suave y muy adaptable, que se puede preparar de múltiples maneras y que, además, es una excelente fuente de proteínas para toda la familia.

Un clásico de la cocina diaria que combina practicidad, sabor y buen precio en un solo ingrediente.

La opción de carne más práctica y accesible para cocinar todos los días

La suprema de pollo es uno de los cortes más populares en la cocina diaria. Se trata de la pechuga deshuesada, valorada por su practicidad y por adaptarse tanto a preparaciones simples como más elaboradas.

Entre sus principales virtudes se destaca su versatilidad: puede cocinarse a la plancha, al horno, empanada o en guisos. Además, tiene una textura tierna y un sabor suave que combina fácilmente con todo tipo de ingredientes.

Desde el punto de vista nutricional, es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, baja en grasas y rica en vitaminas del complejo B. Esto la convierte en una opción saludable para incluir en una alimentación equilibrada.

Textura suave, gran aporte proteico y múltiples formas de preparación.

Accesible y versátil: el corte que nunca falla

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que ofrece beneficios y descuentos en distintos rubros, incluyendo carnicerías. Actualmente, permite acceder a un 20% de ahorro en compras realizadas en estos comercios adheridos.

Si el kilo de este corte tiene un valor de $11.000, con el descuento se obtiene un ahorro de $2.200, por lo que el precio final queda en $8.800.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar a través de la aplicación, utilizando dinero en cuenta o medios habilitados dentro de la billetera digital, y respetando los días y condiciones de la promoción.

Con descuentos bancarios, se vuelve una opción aún más accesible para el consumo diario.

Recetas donde se puede usar la suprema de pollo

Milanesas clásicas o napolitanas

Suprema a la plancha con guarnición

Pollo al horno con papas

Salteados con vegetales

Rellenas con jamón y queso

En ensaladas tibias o frías