Ideales para acompañar los mates: receta fácil y rápida de las mejores tortas fritas

Cuando el clima se vuelve inestable y se aproximan las lluvias, las recetas caseras cobran un protagonismo especial. En este caso, las tortas fritas aparecen como una de las opciones más elegidas para acompañar el mate y hacerle frente al mal tiempo.

Su combinación de exterior crocante e interior tierno las convierte en un clásico infaltable en jornadas grises, ideales para compartir en familia o con amigos.

Además, no requieren ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas complejas, lo que las vuelve accesibles para cualquier persona que quiera cocinar algo rico sin complicaciones. En pocos minutos, es posible tener listas unas tortas fritas caseras para disfrutar recién hechas.

Un clásico de los días de lluvia: cómo preparar tortas fritas fáciles y deliciosas





Ingredientes









500 gramos de harina común.

1 cucharadita de sal.

2 cucharadas de grasa vacuna o manteca (también puede usarse aceite).

250 mililitros de agua tibia (aproximadamente).

Aceite o grasa para freír.

Azúcar para espolvorear (opcional).

Las tortas fritas son el clásico indiscutido durante los días de lluvia. La receta es muy fácil de hacer y lleva ingredientes mínimos.

Paso a paso

Colocar la harina en un bol y agregar la sal. Luego, incorporar la grasa o manteca y mezclar bien hasta integrar. A continuación, sumar de a poco el agua tibia mientras se amasa, hasta formar una masa suave y homogénea. Es importante no agregar todo el líquido de golpe, sino hacerlo gradualmente para lograr la textura adecuada. Una vez lista, dejar reposar la masa durante unos minutos. Luego, dividirla en pequeñas porciones y estirarlas con las manos o con palo de amasar hasta formar discos de grosor medio. Antes de freírlas, hacer un pequeño agujero en el centro de cada torta. Este paso es clave para evitar que se inflen demasiado durante la cocción. En una sartén profunda, calentar abundante aceite o grasa y freír las tortas hasta que estén doradas de ambos lados. Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Si se desea, se pueden espolvorear con azúcar mientras aún están calientes.

Tips para que queden más ricas

Para mejorar el resultado final, se pueden tener en cuenta algunos consejos: