Las 3 recetas fáciles con masa de tarta para cocinar algo rápido y sin gastar de más

La cocina diaria exige soluciones que sean fáciles, prácticas y, sobre todo, deliciosas para salir del apuro. Las tapas de tarta aparecen como productos "salvadores" que resuelven cualquier comida en pocos minutos. Este insumo resulta económico y muy versátil para quienes buscan complementar un plato principal o preparar un snack rápido.

La clave del éxito reside en que estas opciones no requieren que la persona sea un experto en gastronomía. Cualquier persona logrará resultados excelentes si sigue pasos sencillos y utiliza los rellenos adecuados.

Un bocado dulce para la merienda

Esta primera opción utiliza el dulce de membrillo para crear pequeños bocaditos ideales para acompañar el mate. La receta busca un equilibrio entre la masa crocante y el relleno suave.

Ingredientes necesarios:

Dos tapas de tarta, preferentemente hojaldradas.

150 gramos de dulce de membrillo.

Un huevo batido.

Un poco de azúcar (opcional).



Paso a paso:

Colocá una tapa de tarta sobre una placa que tiene manteca. Pisá el membrillo hasta formar un puré suave; un golpe de calor en el microondas facilita este proceso si el dulce está muy duro. Esparce el relleno sobre la masa de forma pareja. Cubrí con la segunda tapa y sella los bordes con mucha presión. Pincelá la superficie con huevo batido y espolvorea azúcar si lo deseas. Cortá la masa en cuadrados pequeños y lleva al horno a 180 grados hasta que la superficie esté dorada. Dejá enfriar los cuadraditos antes de separarlos y servir.

Bocaditos ideales para acompañar el mate.

El clásico salado que rinde para todos

Los tradicionales fosforitos representan una alternativa salada que siempre funciona en reuniones sociales o almuerzos rápidos. La combinación de fiambres con la masa de tarta asegura un sabor que gusta a grandes y chicos por igual.

Ingredientes necesarios:

Dos tapas de tarta.

Jamón en fetas a gusto.

Queso en fetas a gusto.

Un poco de manteca.

Un huevo.

Azúcar o queso rallado para la cobertura (opcional).



Paso a paso:

Derrite un poco de manteca y pinta la placa para el horno. Poné la primera tapa de tarta y agrega una capa de queso, luego una de jamón y otra más de queso. Tapá la preparación con la segunda masa y presiona bien para que los bordes queden sellados. Pintá la parte superior con huevo batido y añade azúcar o queso rallado según tu preferencia. Horneá a 180 grados hasta que los fosforitos queden bien dorados. Esperá a que la masa enfríe un poco y corta en cuadrados antes de llevar a la mesa.

Los fosforitos son una alternativa salada que siempre funciona en almuerzos rápidos.

Una alternativa con vegetales y nutrientes

Para quienes buscan una opción más equilibrada, los bocaditos de espinaca ofrecen sabor y nutrición en un formato muy cómodo. Esta receta incluye una salsa blanca casera que aporta una cremosidad inigualable al relleno.

Ingredientes necesarios:

Un atado de espinaca fresca.

25 gramos de manteca.

25 gramos de harina.

250 centímetros cúbicos de leche.

Dos tapas de tarta.

Sal y pimienta a gusto.



Paso a paso:

Lava y cocina la espinaca, luego escurre muy bien para quitar todo el excedente de agua. En una sartén, derrite la manteca y agrega la harina mientras mezclas para evitar que queden grumos. Incorpora la leche poco a poco y revuelve sin parar hasta que se forma una salsa blanca espesa. Suma la espinaca a la salsa, condimenta con sal y pimienta, y cocina por unos minutos más. Sobre una placa, pone una tapa de tarta y distribuye una capa fina del relleno vegetal junto con un poco de queso. Cubre con la otra tapa, pone más queso por encima y hornea a 180 grados durante unos 15 o 20 minutos hasta lograr el dorado deseado.