Mermelada de frutilla casera: receta con 3 ingredientes para ahorrar y no comprar más en el supermercado

Hacer la receta de mermelada de frutilla es más sencillo de lo que parece y no solo conviene económicamente, sino que mantiene la tradición de las abuelas de fabricar su propio dulce.

Esta preparación artesanal representa un verdadero alivio frente a los precios desmedidos que se ven en los supermercados. Mientras que un frasco de mermelada industrial de primera marca ya supera los $3.500, la versión casera permite obtener casi un kilo de producto por una fracción de ese valor.

La versión casera solo requiere tres elementos básicos: frutillas frescas, azúcar y limón. Esta técnica permite guardar el gusto de la fruta para disfrutarlo mucho más tiempo del que permite la naturaleza.

Además de ser una opción más saludable y libre de conservantes, el proceso llena la cocina de un agradable aroma. Hacerlo con tus propias manos permite ajustar el nivel de azúcar, lo que significa un ahorro directo y un beneficio para la salud.

Receta de mermelada de frutilla: el secreto del limón y la pectina natural





La duda más frecuente es cómo lograr que la mermelada no quede como una sopa líquida. El truco que aplican las abuelas es usar jugo de limón, que actúa como conservante natural y ayuda a que el dulce brille.

Pero el verdadero secreto para que espese rápido sin gastar gas de más es agregar una cáscara de manzana durante la cocción. Es rica en pectina, una fibra natural que hace que el dulce "cuaje" y tome esa consistencia gelatinosa.

Una vez que la mermelada está lista, retirás la cáscara y listo: tenés un producto firme sin haber comprado espesantes químicos caros. Es química pura aplicada al ahorro del hogar en tiempos donde no se puede desperdiciar nada.

El punto de cocción es el momento donde muchos se rinden, pero existe una prueba que no falla jamás en la cocina. Hay que poner una gota del dulce en un plato frío (sacado del freezer) y, si no corre al moverlo, significa que ya está listo para envasar.

La paciencia frente a la hornalla es la mejor aliada para que el producto final tenga la consistencia perfecta.

Te mostramos cómo hacer mermelada de frutilla en casa.

Cómo esterilizar los frascos para que duren un año





Para que la inversión rinda de verdad, tenés que asegurar que el dulce no se ponga feo a los dos días. La esterilización de los frascos es un paso que no podés saltear si querés tener mermelada por bastante tiempo.

El proceso es simple: hervís los frascos de vidrio y sus tapas metálicas en una olla con agua durante 20 minutos y los dejás secar boca abajo sobre un paño limpio.

Una vez que el dulce está caliente, lo volcás en el frasco hasta casi el borde, cerrás con fuerza y lo ponés boca abajo hasta que se enfríe. Este movimiento genera un vacío natural que "chupa" la tapa y evita que entren bacterias.

Si hacés este paso bien, podés guardar tus mermeladas en un rincón oscuro y fresco durante 6 a 12 meses sin que pierdan calidad ni sabor.

Lista de ingredientes y paso a paso





Para obtener dos o tres frascos medianos de mermelada, buscá estos ingredientes básicos:

1 kilo de frutillas frescas .

500 gramos de azúcar .

Jugo de 1 limón mediano .

Opcional: una cáscara de manzana para el espesor extra.

Instrucciones para realizar la mermelada: