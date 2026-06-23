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Martes, 23 de junio de 2026

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Muffins de zucchini y zanahoria: la receta proteica ideal para el desayuno o la merienda

Una opción saludable, liviana y fácil de preparar que combina verduras, sabor y aporte proteico en una sola receta, ideal para sumar algo saludable a todas tus comidas.

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Cada vez son más las recetas que combinan lo saludable con lo rico, y estos muffins de zucchini y zanahoria se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan comidas livianas pero nutritivas. Con ingredientes simples y un resultado esponjoso, son ideales para sumar verduras de una forma distinta y sabrosa.

Además, se destacan por su aporte proteico y su versatilidad, ya que funcionan tanto para el desayuno como para la merienda o incluso como snack entre comidas. Su preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas, lo que los convierte en una alternativa práctica para incluir en la rutina diaria sin demasiado esfuerzo.

¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?

¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?

¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?

 Su textura suave y su sabor equilibrado hacen que sean una opción que gusta tanto a grandes como a chicos, incluso a quienes no suelen consumir verduras con frecuencia. Además, se pueden personalizar fácilmente con distintos condimentos o agregados, logrando una receta base que se adapta a diferentes gustos y necesidades.

Ingredientes:

  • 1 zucchini mediano rallado
  • 1 zanahoria mediana rallada
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de harina de avena 
  • 1/2 taza de queso rallado o queso crema
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: semillas (chía, lino o sésamo)

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 180°C para que esté bien caliente al momento de hornear. Preparar un molde para muffins con cápsulas de papel o engrasarlo ligeramente con aceite o manteca.
  2. Lavar bien el zucchini y la zanahoria. Rallarlos con un rallador fino o medio y luego colocarlos en un repasador limpio o colador para escurrir el exceso de agua, especialmente el zucchini, que suele soltar bastante líquido. Este paso es clave para que los muffins no queden húmedos.
  3. En un bowl grande, batir los huevos junto con el queso (rallado o tipo crema) hasta lograr una mezcla pareja y algo cremosa. Esto va a ser la base proteica de la preparación.
  4. Incorporar el zucchini y la zanahoria ya escurridos a la mezcla de huevos y queso. Integrar bien con una cuchara o espátula para que las verduras queden distribuidas de forma uniforme.
  5. Agregar la harina de avena junto con el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin sobrebatir, para que los muffins queden esponjosos.
  6. Si se desea, sumar semillas como chía, lino o sésamo para aportar más textura y valor nutricional. Mezclar una última vez.
  7. Distribuir la mezcla en los moldes de muffins, llenando aproximadamente hasta 3/4 de su capacidad para que puedan crecer sin desbordarse.
  8. Llevar al horno y cocinar entre 20 y 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco y la superficie esté levemente dorada.
  9. Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar, para que tomen mejor consistencia y no se rompan.

 

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