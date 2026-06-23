Muffins de zucchini y zanahoria: la receta proteica ideal para el desayuno o la merienda
Una opción saludable, liviana y fácil de preparar que combina verduras, sabor y aporte proteico en una sola receta, ideal para sumar algo saludable a todas tus comidas.
Cada vez son más las recetas que combinan lo saludable con lo rico, y estos muffins de zucchini y zanahoria se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan comidas livianas pero nutritivas. Con ingredientes simples y un resultado esponjoso, son ideales para sumar verduras de una forma distinta y sabrosa.
Además, se destacan por su aporte proteico y su versatilidad, ya que funcionan tanto para el desayuno como para la merienda o incluso como snack entre comidas. Su preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas, lo que los convierte en una alternativa práctica para incluir en la rutina diaria sin demasiado esfuerzo.
¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?
Su textura suave y su sabor equilibrado hacen que sean una opción que gusta tanto a grandes como a chicos, incluso a quienes no suelen consumir verduras con frecuencia. Además, se pueden personalizar fácilmente con distintos condimentos o agregados, logrando una receta base que se adapta a diferentes gustos y necesidades.
Ingredientes:
- 1 zucchini mediano rallado
- 1 zanahoria mediana rallada
- 2 huevos
- 1/2 taza de harina de avena
- 1/2 taza de queso rallado o queso crema
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta a gusto
- Opcional: semillas (chía, lino o sésamo)
Preparación:
- Precalentar el horno a 180°C para que esté bien caliente al momento de hornear. Preparar un molde para muffins con cápsulas de papel o engrasarlo ligeramente con aceite o manteca.
- Lavar bien el zucchini y la zanahoria. Rallarlos con un rallador fino o medio y luego colocarlos en un repasador limpio o colador para escurrir el exceso de agua, especialmente el zucchini, que suele soltar bastante líquido. Este paso es clave para que los muffins no queden húmedos.
- En un bowl grande, batir los huevos junto con el queso (rallado o tipo crema) hasta lograr una mezcla pareja y algo cremosa. Esto va a ser la base proteica de la preparación.
- Incorporar el zucchini y la zanahoria ya escurridos a la mezcla de huevos y queso. Integrar bien con una cuchara o espátula para que las verduras queden distribuidas de forma uniforme.
- Agregar la harina de avena junto con el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar suavemente hasta obtener una preparación homogénea, sin sobrebatir, para que los muffins queden esponjosos.
- Si se desea, sumar semillas como chía, lino o sésamo para aportar más textura y valor nutricional. Mezclar una última vez.
- Distribuir la mezcla en los moldes de muffins, llenando aproximadamente hasta 3/4 de su capacidad para que puedan crecer sin desbordarse.
- Llevar al horno y cocinar entre 20 y 25 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga seco y la superficie esté levemente dorada.
- Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar, para que tomen mejor consistencia y no se rompan.