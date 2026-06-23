Muffins de zucchini y zanahoria: la receta proteica ideal para el desayuno o la merienda

Cada vez son más las recetas que combinan lo saludable con lo rico, y estos muffins de zucchini y zanahoria se convirtieron en una de las opciones favoritas para quienes buscan comidas livianas pero nutritivas. Con ingredientes simples y un resultado esponjoso, son ideales para sumar verduras de una forma distinta y sabrosa.

Además, se destacan por su aporte proteico y su versatilidad, ya que funcionan tanto para el desayuno como para la merienda o incluso como snack entre comidas. Su preparación es rápida y no requiere técnicas complicadas, lo que los convierte en una alternativa práctica para incluir en la rutina diaria sin demasiado esfuerzo.

¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?

¿Cómo preparar los muffins de zucchini y zanahoria?

Su textura suave y su sabor equilibrado hacen que sean una opción que gusta tanto a grandes como a chicos, incluso a quienes no suelen consumir verduras con frecuencia. Además, se pueden personalizar fácilmente con distintos condimentos o agregados, logrando una receta base que se adapta a diferentes gustos y necesidades.

Ingredientes:

1 zucchini mediano rallado

1 zanahoria mediana rallada

2 huevos

1/2 taza de harina de avena

1/2 taza de queso rallado o queso crema

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta a gusto

Opcional: semillas (chía, lino o sésamo)

Preparación: