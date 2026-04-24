Pan de porotos alubia sin harina: la receta con 5 ingredientes que es furor

Cocineros amateurs y especialistas en nutrición presentaron la receta definitiva del pan de porotos alubia, una preparación que reemplaza las harinas tradicionales con solo cinco elementos básicos y un costo mínimo.

La propuesta ganó terreno entre quienes buscan alternativas nutritivas sin recurrir a productos industriales. El resultado es un pan de textura esponjosa, libre de trigo y con alto aporte proteico.

La clave está en un proceso simple que no requiere experiencia previa: alcanza con una licuadora o procesadora para obtener una crema lista en segundos.

Ingredientes para el pan de porotos sin harina

500 g de porotos alubia (hidratados durante 12 horas previas)

de porotos alubia (hidratados durante previas) 2 huevos

huevos 3 cucharadas de aceite

de aceite 1 cucharadita de sal

de sal 1 cucharadita de polvo de hornear





Paso a paso: cómo preparar el pan de porotos

Hidratación previa: Dejar los porotos en agua durante 12 horas. Escurrirlos bien antes de usar para evitar que la mezcla quede demasiado líquida. Licuado: Colocar los porotos escurridos junto con los huevos y el aceite en la licuadora o procesadora. Procesar a potencia máxima hasta obtener una crema lisa, sin grumos. Integración: Agregar la sal y el polvo de hornear. Mezclar apenas unos segundos, lo suficiente para incorporar los ingredientes sin sobretrabajar la preparación. Molde: Volcar la mezcla en un molde tipo budinera previamente aceitado. Horno: Cocinar a temperatura media durante 45 minutos. Verificar la cocción con un palillo: cuando salga limpio, el pan está listo.

La propuesta ganó terreno entre quienes buscan alternativas nutritivas sin recurrir a productos industriales.

Por qué este pan conquistó las mesas argentinas

Los porotos alubia combinan bajo costo con un perfil nutricional destacado: aportan proteínas, fibra y minerales que las harinas refinadas no tienen. Utilizar 500 gramos de legumbres representa un gasto accesible para cualquier presupuesto familiar.

La receta disparó las búsquedas en internet y se instaló como alternativa concreta para innovar en la cocina cotidiana sin resignar sabor ni calidad. La ausencia de trigo la convierte, además, en una opción válida para personas con intolerancia al gluten.

Expertos advirtieron que el paso crítico es el escurrido previo: si los porotos retienen humedad, la consistencia final se vuelve demasiado blanda y el pan pierde estructura.

Un recurso económico con resultado profesional

La preparación demuestra que no hace falta invertir en harinas especiales para poner un alimento de alto valor nutricional en la mesa. Con cinco ingredientes, una licuadora y menos de una hora de trabajo, el pan de porotos se convierte en la mejor relación costo-beneficio de la cocina casera.

La cocina saludable encontró en esta receta su versión más práctica y rendidora. Una vez frío, el pan se conserva en heladera y puede usarse en desayunos, meriendas o como acompañamiento de comidas principales.