Pan "nube" sin harina que lleva solo 2 ingredientes: ¿Cómo preparar esta opción liviana y nutritiva?

El pan "nube" se volvió una de esas recetas virales que llegaron para quedarse. Ideal para quienes buscan reducir el consumo de harinas o simplemente probar algo distinto, esta preparación a base de huevos permite armar sándwiches livianos, proteicos y muy fáciles de hacer en casa.

Aunque su popularidad es reciente, sobre todo en redes sociales y propuestas de alimentación "low carb", el concepto de usar huevo como base de "pan" tiene raíces en distintas culturas que priorizan ingredientes simples y nutritivos. Hoy, esta versión minimalista de dos ingredientes se adapta perfecto al ritmo cotidiano.

Lo mejor de todo es que no necesitás ser experto en cocina: con un par de huevos y un ingrediente más, podés lograr una base flexible, sabrosa y lista para rellenar con lo que más te guste.

Es ideal para arrancar el día con energía o resolver una comida rápida sin resignar calidad. La clave está en incorporar aire a los huevos para lograr una textura liviana, casi esponjosa, que funcione como soporte de rellenos.

Ingredientes (para 2 a 3 "panes")

2 huevos grandes

2 cucharadas de queso crema (puede ser clásico o light)

El pan nube es una alternativa sin harina que gana cada vez más lugar en desayunos y meriendas saludables.

Paso a paso para lograr un pan "nube" con textura esponjosa y firme a la vez

Separar las claras de las yemas con cuidado

Este paso es fundamental. Las claras deben quedar libres de restos de yema para poder montarse correctamente. Batir las claras a punto nieve firme

Usá batidora eléctrica o manual. El punto ideal es cuando levantás el batidor y se forman picos que no se caen. Esto va a aportar aire y estructura. Mezclar las yemas con el queso crema

Integrá bien hasta lograr una preparación homogénea, sin grumos. Esta mezcla aporta sabor y ayuda a dar consistencia. Incorporar las claras en forma envolvente

Sumá las claras a la mezcla de yemas en dos o tres tandas. Usá movimientos suaves, de abajo hacia arriba, para no perder el aire incorporado. Formar los "panes" sobre una placa

Colocá papel manteca o una placa antiadherente y armá discos con la mezcla, del tamaño que prefieras. No los hagas muy finos para que no se rompan. Hornear a temperatura media (160-170 °C) durante 20 minutos

No abras el horno durante la cocción. El pan debe quedar apenas dorado y firme al tacto. Dejar enfriar antes de usar

Esto ayuda a que tome mejor estructura y sea más fácil de manipular.

El secreto de la receta simple del pan nube está en la técnica: aire, cocción justa y buenos ingredientes.

Tips y claves para mejorar el pan saludable

El pan de huevo es una solución simple, rápida y versátil para quienes quieren salir del pan tradicional sin complicarse. Funciona perfecto para sándwiches de desayuno con palta y jamón, o incluso versiones dulces con un toque de miel o fruta.

Si querés variar la receta, podés sumar una pizca de sal, especias como orégano o pimienta, o incluso un poco de queso rallado para darle más sabor. También hay versiones que incorporan polvo de hornear para lograr aún más volumen.

Una vez que le agarrás la mano, se vuelve un comodín: práctico, liviano y adaptable a lo que tengas en la heladera.



