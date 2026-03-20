Scones dulces irresistibles: receta fácil y rápida para acompañar los mates de la tarde

Si estás cansado de acompañar tus mates con siempre las mismas preparaciones, tenemos la solución perfecta: unos scones dulces, esponjosos y llenos de sabor. Esta receta es rápida, fácil de preparar y te permitirá disfrutar de una merienda casera súper rica.

Estos pancitos, de origen escocés y muy presentes en la repostería británica e irlandesa, se destacan por su textura particular: tiernos y jugosos por dentro, con una superficie ligeramente crocante y quebradiza.

A diferencia de un bizcocho tradicional, los scones no se amasan. La clave está en combinar los ingredientes -harina, manteca fría, azúcar y lácteos- con la técnica del arenado, evitando que la masa desarrolle elasticidad y conserve así su fragilidad característica.

En Argentina y varios países de Latinoamérica, los scones se convirtieron en un clásico para acompañar el té o el mate, y lo mejor es que son muy fáciles de preparar. A continuación, te compartimos la lista de ingredientes y el paso a paso completo.

Scones dulces: ingredientes y receta paso a paso





Estos son los imprescindibles para preparar 24 scones:

2 huevos.

50 gramos de azúcar.

260 gramos de harina leudante.

75 gramos de manteca fría.

120 mililitros de crema de leche.

Esencia de vainilla al gusto.





Los scones dulces son un clásico de la merienda argentina (Imagen ilustrativa).

Preparación paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados. En un bowl grande, colocar la harina leudante, el azúcar y la manteca fría. Mezclar con una espátula, cuchara o cornet, evitando en la medida de lo posible usar las manos. La idea es desarmar la manteca e integrar los ingredientes sin que se ablande, formando un arenado. Reservar. En otro bowl, mezclar la crema de leche, los huevos y unas gotas de esencia de vainilla. Incorporar los líquidos al arenado y unirlos hasta formar una masa. Es importante no amasar, solo juntar los ingredientes hasta que queden integrados. Volcar la masa sobre la mesada y presionarla suavemente con las manos para compactarla, sin amasar. Envolver la masa en papel film y llevarla a la heladera durante una hora. Pasado el tiempo, espolvorear un poco de harina sobre la mesada y estirar la masa hasta que tenga aproximadamente dos centímetros de espesor. Pintar la superficie con un poco de huevo batido y doblar la masa por la mitad. Cortar los scones con un cortante redondo o con la forma que prefieras. Colocar los scones en una placa enmantecada, dejando espacio entre cada uno. Pintar nuevamente con huevo batido y, si se desea, espolvorear un poco de azúcar por encima. Hornear durante 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados y firmes al tacto. Servir calientes y disfrutar. Se pueden comer tal cual o abrirlos al medio y rellenarlos con lo que más te guste.

Variantes de scones: recetas dulces, saladas y con distintos sabores





Los scones se prestan para muchas versiones más allá del clásico dulce. Con pequeños cambios en la receta básica, podés conseguir sabores y aromas distintos que van a hacer tu merienda más divertida.

Por ejemplo, podés aromatizarlos con ralladura de naranja, agregar suero de yogurt para que queden más húmedos, o incorporar pasas, chips de chocolate u otros frutos secos al momento de unir la masa.

También se pueden hacer scones de anís o neutros, ideales para rellenar con jamón, queso o cualquier ingrediente salado. Ajustando un poco el azúcar y sumando una pizca de sal, conseguís versiones saladas que combinan con cualquier acompañamiento.

Para quienes buscan sabores más marcados, los scones de queso y provenzal son una excelente alternativa. Solo hay que integrar estos ingredientes al final de la masa y listo.