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Martes, 31 de marzo de 2026

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Torrijas de Semana Santa: la receta más barata con pan y pocos ingredientes

No tires el pan de ayer. Aprendé a hacer el clásico de las abuelas para este Viernes Santo: rico, rendidor y sin gastar una fortuna.

Dayra, Arellano

Con lo que cuesta la carne y el pescado este año, las torrijas se convierten en el aliado ideal para la mesa de Semana Santa. Es la receta perfecta para aprovechar el pan duro que quedó en la bolsa y transformarlo en un manjar dulce que le gusta a chicos y grandes.

Con solo leche, azúcar y huevos, podés armar una merienda o postre bomba sin salir a comprar nada raro. Acá te dejamos el paso a paso para que te salgan cremosas por dentro y crocantes por fuera.

Ingredientes para llenar la mesa

Para hacer una docena de torrijas necesitás:

  • Pan francés: 1 tira (mejor si es del día anterior).

  • Leche: 1 litro.

  • Azúcar: 100 gramos.

  • Huevos: 2 unidades.

  • Sabor: Cáscara de limón y una rama de canela (o un chorrito de vainilla).

  • Aceite: Cantidad necesaria para freír.

Ingredientes para llenar la mesaPara hacer una docena de torrijas necesitás:Pan francés: 1 tira (mejor si es del día anterior).googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Leche: 1 litro.Azúcar: 100 gramos.Huevos: 2 unidades.Sabor: Cáscara de limón y una rama de canela (o un chorrito de vainilla).Aceite: Cantidad necesaria para freír.La receta perfecta para aprovechar el pan duro.
La receta perfecta para aprovechar el pan duro.

Paso a paso: cómo hacer torrijas caseras

La clave está en no tener apuro para que el pan absorba todo el sabor. Seguí estos pasos:

  1. Aromatizá la leche: Calentá la leche con el azúcar, la canela y el limón. Apagá el fuego antes de que hierva y dejá que se entibie.

  2. Mojado clave: Cortá el pan en rodajas gruesas (2 cm). Sumergilas en la leche hasta que estén bien pesadas pero que no se desarmen.

  3. Rebozado y fritura: Pasá cada rodaja por huevo batido y mandalas directo al aceite caliente.

  4. El toque final: Cuando estén doradas de los dos lados, sacalas y pasalas por una mezcla de azúcar y canela en polvo.

El secreto para que no te queden aceitosas

Para que la torrija sea perfecta, el aceite tiene que estar caliente pero no humeando. Si está frío, el pan chupa grasa; si está muy caliente, se quema por fuera y queda seca por dentro. 

Un truco: dejá enfriar bien la leche antes de mojar el pan, así la miga no se hace puré y mantiene la forma en la sartén.


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