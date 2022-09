Ni Adam Sandler apuntó a tanto en "50 primeras citas". Matthew Wurnig descargó Tinder durante la pandemia para mantenerse entretenido. El joven de 25 años solo había tenido cinco citas en su vida antes de hacer un perfil, pero desde entonces ciertamente recuperó el tiempo perdido.

El residente de Huntley, del estado de Montana, ahora es un casanova digital que se dedica a recorrer Estados Unidos en busca de un objetivo: tener una primera cita con una chica en cada uno de los 50 estados del país norteamericano.

Desde que se levantaron las restricciones de confinamiento, Wurnig ha pasado de un viaje en helicóptero a Alaska a un viaje en globo aerostático en Nuevo México, siempre asegurándose de darle a sus fechas un momento para recordar, y no planea detener su cita a campo traviesa en el corto plazo.

"Antes de la pandemia, solo había tenido cinco citas. Ahora, he estado en 100 y todavía no entiendo a las mujeres", admitió el Tiktoker a Newsweek. Al necesitar una distracción durante la pandemia del coronavirus, Wurnig recurrió a las citas digitales, como lo hicieron muchos en todo el mundo.

"La razón por la que descargué Tinder fue el aburrimiento, había mucha negatividad en las noticias, así que quería hacer algo edificante para mantenerme entretenido. Luego tuve un momento de iluminación cuando me di cuenta de que puedes cambiar la configuración de la ubicación y comencé a salir virtualmente con mujeres de Los Ángeles, Nueva York y Dallas", agregó.

Wurnig comenzó con citas virtuales durante Covid, pero una vez que bajaron las restricciones, su misión se volvió concretar las 50 citas en carne propia. En enero de 2021, el influencer comenzó su viaje por amor, conduciendo por todo el país antes de volar a Alaska y Hawái, todo mientras documentaba su viaje para sus 547,700 seguidores de TikTok.

"Lo admito, no tengo una tasa de éxito del 100%. Me clavaron el visto un par de veces", reconoció. Después de completar su gira nacional de citas por los Estados Unidos en junio de 2021, Wurnig descubrió que necesitaba más que una primera cita para conectarse con alguien. Se divirtió tanto que decidió volver a salir a la carretera en febrero de 2022.

El joven renunció a su trabajo y convirtió su vida amorosa en su trabajo de tiempo completo, haciendo "dos temporadas" de "50 Dates, 50 States" y documentando su viaje desde TikTok. Pero a pesar de aumentar su vida amorosa con más de 100 citas, Wurnig no se considera un "profesional". Solo espera que las mujeres se vayan con una sonrisa, ya sea que él sea el indicado para ellas o no.

"Puede que me conecte más con algunas citas que con otras, pero he desarrollado una mentalidad de una misión que cumplir", compartió. Y hasta ahora viene cumpliendo. Las citas más memorables de Wurnig varían desde la caza de ranas en Arkansas, la tirolesa a través de las montañas de New Hampshire y viajar en un bote de aire en los pantanos de Luisiana.

Jayci Miller, de 23 años, de Rapid City, Dakota del Sur, acompañó al Tiktoker a un parque de aventuras. "Fue una experiencia memorable que me permitió salir de mi zona de confort, todo mientras lo hacía con un tipo increíble", dijo la joven a Newsweek. Wurnig trabaja para asegurarse de que cada cita sea única. "Siempre nos divertimos mucho", dijo. "He tenido citas de senderismo en parques nacionales, laser tag, paseos en bicicleta y un puñado de juegos deportivos".

"Me aseguro de tratar siempre mis citas y recoger la cuenta. Me criaron para creer que el hombre debería pagar la primera cita", agregó el casanova sobre un tema que causa más y más discusiones en las primeras citas. "Es de buena educación si la mujer se ofrece a dividirlo, pero yo nunca aceptaría".