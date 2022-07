En el último tiempo, Twitter logró convertirse en la red social favorita a la hora de compartir nuestras desgracias amorosas. Este tipo de historias suele ser el favorito de muchos, y los usuarios de la red social del pajarito no tardan en hacerlas viral.

En este caso, un joven compartió con sus seguidores una experiencia amorosa no tan agradable, en donde recibió una respuesta que indignó a varios en la red social.

A través de Twitter, el usuario conocido como "Walter Flores", contó qué fue lo que le dijo una chica de Tinder, luego de que él le pasara su Instagram, para seguir la conversación por ahí.

"Venía charlando con alguien en Tinder y me pidió si le pasaba el Instagram. Cuando le pregunto si me encontró me responde: 'sí, pero estás feo amigo'", comenzó escribiendo el usuario viral.

El tuit obtuvo miles de "Me gusta".

Lejos de enojarse, o tomárselo de mala manera, Walter le respondió de una forma ejemplar: "Le agradecí la sinceridad y me bloqueó. Decí que yo tengo la autoestima superubicada, pero, ¿quién mierda se creen que son?", preguntó el joven.

Asimismo, el protagonista de esta historia se encargó de aclarar varias veces que a él no le afectó en lo más mínimo, pero hizo reflexionar a más de uno en Twitter.

"Me entra por un oído y me sale por el otro, pero hay personas a las que ese tipo de comentarios y actitudes les pueden resultar muy hirientes. ¿Tan sorete vas a ser?", comentó Walter.

La reflexión del hombre viral.

La indignación de los usuarios de Twitter

Como era de esperarse, la gran mayoría no reaccionó tan bien como Walter, y fueron varios los que no dudaron en mostrar su enojo frente a este tipo de reacciones.

"La mayoría de las mujeres, hoy en día, te piden que tengas auto, casa, dentadura completa, miembro de +20, vacaciones por el mundo todo el año, que tengas una Licenciatura, que no tengas padres, que no tengas hijos, etc.", escribió un usuario, y su pensamiento indignó a varias mujeres, ya que muchas no estuvieron de acuerdo con que ponga a todas en la misma bolsa.

Por otro lado, hubo quienes no consideraron errónea la actitud de la joven: "¿Cómo les gustaría que les digan que no les gustan? ¿O prefieren el fantasmeo? Siempre tengo esa duda, porque se milita el no fantasmeo, pero la sinceridad tampoco gusta", preguntó Candela.

Ante su cuestionamiento, Walter no quiso quedarse con la palabra en la boca, y salió a responderle: "Se puede decir de mil maneras, ¿quién es uno para decirle a otro "sos feo"? ¿No pensás en cómo puede caerle lo que decís a la otra persona? (Aparte, quién es uno para determinar quien es "lindo" o "feo" más allá de su subjetividad) Es una cuestión de tacto, nada más".