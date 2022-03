Y en la primera guerra mundial estuvo un tiempo también hasta que nació la hija y se tuvo que volver — Ivan Sin (@1dolar1austral) February 28, 2022 Chiche aterrizando en Ucrania: pic.twitter.com/2S4dQeFxtL — Santiago Quiroga (@SantiagoGJQ2020) February 28, 2022

Por qué Chiche viaja para cubrir la guerra Rusia-Ucrania

Gelblung tiene 78 años y una trayectoria en el periodismo que sobrepasa el medio siglo. Pese a su edad, el conductor aseguró que lo moviliza el hecho de buscar la verdad de lo que está sucediendo en las calles. "Nadie sabe bien cómo es la situación, qué es lo que pasa y qué es lo que puede pasar. Tampoco se sabe cuántos muertos hay exactamente".

Por otro lado, aseguró que lo que más lo conmueve son las víctimas de la guerra. "Detrás de la noticia hay miles de personas. Quien sufre las consecuencias de la guerra es la gente, nuestro trabajo es reflejar eso, la tragedia de los que sufren".

.

La primera escala es París, luego será el turno de Varsovia, la capital de Polonia. Desde allí buscarán entrar a Ucrania "por algún lugar de la frontera" y esperan poder llegar hasta Kiev en el transcurso de día y medio. "Tengo pasaporte argentino y eso ayuda bastante", se mostró muy confiado.

No es la primera vez que se propone para este tipo de coberturas, ya que estuvo en varios conflictos bélicos como Vietnam (a la que viajó dos veces), en la guerra de Biafra, en la de los Seis Días y en la guerra de Yom Kipur, entre otras.

Basado en su experiencia, vaticinó que no se trata de algo pasajero. "Me entusiasma, no hay antecedentes de países que invaden, la última vez fue el nazismo, no es común que un país se meta en otro sin pedir permiso. Nunca salen bien los invasores. Todos terminan mal a la larga o a la corta. No creo que los rusos estén movilizando esto para irse mañana. No es gratis el tema para Rusia", sentenció.