Un gran debate se generó en las redes sociales luego de que un joven de nombre Sebastián Stolkiner agitara las aguas twitteras con un mensaje completamente provocador que dividió a la comunidad de usuarios de la red social del pajarito. Prontamente, el mensaje y el debate se desparramó por el resto de las redes sociales, entre memes y opiniones que reproducen, una vez más, la famosa grieta argenta.

.

“En Canadá solo tenemos seis feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad). En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está” posteó el joven, quien emigró hacia el país del Norteamérica y realizó una comparación entre el estado de situación social entre ambos países. Bajo el pseudónimo @SStolkiner, con un simple pero voraz post logró enervar a los internautas, que rápidamente comenzaron en ola a responderle.

En Canadá solo tenemos 6 feriados por año (Año Nuevo, viernes santo, Canada day, día del trabajador, acción de gracias y navidad).

En Argentina hay 19. Por eso el país está cómo está — Sebastian stolkiner ✈️ (@SStolkiner) April 17, 2022

El mensaje recibió más de 13,3 mil “me gusta” y fue comentado por más de 3 mil usuarios. “El gobierno de Canadá informa que tienen 14 días feriados, pero seguro el nene macrista con ínfulas de canadiense que llegó a ese país recién en Agosto sabe más”, lo contradijo un usuario, poniendo en jaque la dudosa confiabilidad de los datos del joven. “Estos son los feriados en Canada, solo que el pibe ni se enteró”. constató otro, con el cuadro que confirma con datos los feriados del país nórdico.

Estos son los feriados en Canada, solo que el pibe ni se enteró. pic.twitter.com/1Bp2682RP7 — SUSANA, PERO NO MARTINENGO������ (@SUSANAMMLPQTP) April 18, 2022

Hay dos tipos de personas, el que se va por necesidad amando su país y el se va por presumir y odia a su país. — Tamara Yelena (@38estratagemas) April 18, 2022

Otros usuarios profundizaron el análisis: “No sé en Canadá cómo son las Ciencias Sociales, pero acá la relación entre dos fenómenos no indica causalidad. Y además, las realidades complejas (situación socioeconómica de un país) no se explican a partir de un dato aislado y bastante simple. Muy berreta todo”.

Además, hubo quienes chicanearon al estudiante de la Universidad de Toronto: “Vos sos argentino y rajado a Canadá ¿Qué juzgas? Igualmente ahí sos sudaka Australia. Cada 3 meses 15 días de vacaciones en un país floreciente. Cerrá la boca disfrutá de los gringos”. “Pibe, estás sumamente verde si crees que hay que trabajar más para estar mejor. Yo vivo en Europa en un país con 18 feriados, un mes de vacaciones desde que entras a laburar y una semana laboral de 40 horas, contra las 48 de Argentina. Sobra decir que ni el peor país de la UE está como Argentina”, agregó otro.

Vos sos argentino y rajado a canada que juzgas? Igualmente ahí sos sudaka Australia cada 3 meses 15 días de vacaciones país floreciente. Cerra la boca disfruta de los gringos. — Graciela Strajman (@GraceStrajman) April 18, 2022

Otra usuaria se sumó y lo cruzó: “Hay dos tipos de personas, el que se va por necesidad amando su país y el se va por presumir y odia a su país”. Sin ánimo de poner paños fríos, el joven no se achicó y continuó con la polémica desde su cuenta: “Me piden por favor que no vuelva a Argentina. ¿Y qué pensaban? Boludo no soy. El que se va no vuelve al paraíso peronista polentero”. Polémico.