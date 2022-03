Tras una memorable actuación en el 3 a 0 contra Venezuela, Lionel Messi pasó una noche de teatro junto a su madre, sentado en la audiencia de la obra que protagoniza Adrián Suar y Diego Peretti llamada "Inmaduros". Pero mientras el campeón de América fue a ver una comedia, uno de sus fanáticos vivió una tragedia.

En las últimas horas, se volvió viral en Twitter una conversación de WhatsApp entre un nieto y su abuela. En la captura de pantalla publicada por la red social del pajarito, se puede ver cómo la abuela intenta invitar a su nieto a la obra de teatro de Suar, buscando ocupar el asiento que dejó vacío una tía a último momento.

.

Sin saber lo que le esperaba, el nieto declina la invitación de su abuela, excusándose con un compromiso previo: "No puedo abuela jaj tengo un partido de fútbol hoy", se lee su mensaje. Unas horas después de su último mensaje, al nieto le llega una foto: Leo Messi, a pocos metros del teléfono de su abuela, parado en el escenario del teatro El Nacional Sancor Seguros junto a Adrián Suar.

"Mirá quien vino Matiii", escribió la abuela, tirando todavía más sal en la herida del joven. La inaudita conversación no tardó en volverse viral en Twitter, reuniendo más de 60 mil 'me gusta's, casi 4 mil retuits y cientos de comentarios de los usuarios de la plataforma, quienes a través de memes y GIFs expresaron sus sentidos pésames hacia el nieto.

"Realmente no se como va a hacer para seguir viviendo este pibe", "Literalmente para cortarse los huevos, 15 años de terapia mínimo", "Nooo pobre pibe no duerme" y "Sabes cómo empiezo a caminar por las vías del tren después de eso? Obviamente no en hora pico, pero que me pisa un tren me pisa" fueron algunos de los comentarios de los usuarios sobre la trágica historia.

El pibe viendo la foto pic.twitter.com/rO3ZyNbx66 — Tomás ™️ (@TomasMoyano_) March 27, 2022

Además de las condolencias, más de un internauta no falló en señalar el error que cometió el joven al dejar sola a su abuela: "el mismísimo karma x no ir con la abue", "Moraleja de la historia: a la abuela nunca se la deja sola porque puede cruzarse con messi", "Cómo vas a rechazar a tu abuela por ir a jugar al fulbo. Partidos miles, ir al teatro con la abuela difíciles oportunidades. Encima estuvo Messi" y "Como le vas a decir que no a tu abuela" fueron las reacciones de los usuarios al tuit viral.

El pibe despues de ver la foto de Suar con Messi: pic.twitter.com/i1VGsyb0cR — Lautaro Sánchez (@LautiSanchez25) March 27, 2022

Luego de su aparición sorpresa en calle Corrientes, el capitán de la selección argentina viajará hacia Ecuador para el último partido de eliminatorias con la albiceleste. El equipo de Scaloni se enfrentará a la tricolor este martes 29 de marzo en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, a las 20.30 horas argentina.