En Ontario, al centro este de Canadá, una joven pareja halló insólitos objetos debajo del piso de su vivienda, y su caso, rápidamente, tomó una gran repercusión.

Cassidy Casale y Eton Marritt, de tan solo 24 años ambos, son los protagonistas de esta historia. Todo comenzó cuando decidieron hacer unas renovaciones en su casa, para las que debieron tirar abajo todo el piso.

Al llevar a cabo la remodelación de su vivienda, la pareja canadiense se topó con lo más impensado: debajo de su piso había unos enormes huesos. Automáticamente, los jóvenes no dudaron en llamar a un experto, para analizarlos en detalle.

Uno de los huesos que hallaron.

Tras encontrarse con aquellos insólitos objetos, Cassidy reveló que no quiso cambiar nada de lugar, para no interferir en la investigación: “Dejamos los huesos donde estaban solo como medida de seguridad para asegurarnos de no alterar nada”.

En ese sentido, la mujer dio algunos detalles de las habitaciones de su nueva vivienda: “Nuestra casa no tiene sótano, solo un espacio para arrastrarse que tiene aproximadamente dos pies de profundidad”.

El hallazgo menos pensado

En primer lugar, ambos querían determinar si se trataba de huesos humanos o animales. Además, otra de sus grandes dudas era sobre cómo llegaron aquellos huesos ahí.

Luego de las múltiples investigaciones, la pareja confesó: “Hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo llegaron los huesos allí. La única forma de llegar al espacio de acceso es a través de la puerta de la escotilla interior, no hay aberturas desde el exterior, ya que el exterior es completamente de piedra sólida”.

Sin embargo, también aseguró que algunos huesos eran de roedores, mientras que otro "era extrañamente grande y cuestionable, un húmero de cisne”, reveló la mujer.

A pesar de las múltiples sospechas, un arqueólogo del zoológico local de Ontario, fue capaz de identificarlos, por lo que la investigación terminó su curso.

Junto con los huesos había algunas extrañas fotos.

De todas maneras, los vecinos del lugar comenzaron a lanzar distintas hipótesis acerca de qué había antes debajo de esa casa: "Algunas personas creen que la casa fue construida sobre el cisne, ya sea que estuviera vivo o muerto en ese momento”, reveló la pareja.

A pesar de que la investigación terminó, puesto a que los especialistas pudieron determinar de qué se trataba, lo cierto es que las hipótesis cada vez son más, gracias a que el insólito caso se hizo viral en las redes sociales. Al escuchar sobre él, varios usuarios se mostraron completamente desconcertados.