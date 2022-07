No es la primera vez que alguien se encuentra con algo completamente insólito, tras pasar sus vacaciones en una habitación ajena. Sin embargo, lo que halló una joven logró desconcertar a más de uno en Twitter.

Una usuaria eligió la red social del pajarito para compartir con sus seguidores qué fue lo que se encontró, luego de usar la pava eléctrica del hotel en donde se hospedaba. La insólita experiencia de la internauta conocida como "Sueltame_Pasado", sin dudas, causó un gran revuelo en la red social.

Tras contar que se topó con una desagradable sorpresa, la joven no tardó en recibir todo tipo de comentarios, y, como era de esperarse, el tuit no tardó en hacerse viral.

“Bromatología en casa was found dead”, fue lo que escribió la usuaria en su cuenta de Twitter, junto con la imagen que desconcertó a varios, haciendo referencia a la disciplina científica que estudia integralmente los alimentos.

Luego, continuó contando cómo fue que se toparon con aquel alimento: “Hace 2 días llegamos al hotel, pusimos la pava, llenamos los termos, tomamos mate. Al día siguiente pava, cafecito, después termo, mate. Hoy abrimos la pava y descubrimos esto”.

Según el relato de "Sueltame_Pasado", tanto él como sus compañeros de viaje, habían estado tomando de esa misma pava -la cual tenía dos salchichas adentro-, desde hacía varios días, sin notar que había algo dentro.

Las repercusiones del tuit viral

Tras ver la repecrusión que tomó su insólita experiencia, la internauta viral no dudó en hacer un hilo de Twitter, para contar más detalles de la desagradable sorpresa. Luego de explicar que nunca se les había ocurrido levantar la tapa, contó: “No estaban hace tanto porque no estaban podridas. Ahora le siento olor al agua del termo y a todo, porque andá a sacarme la idea de la cabeza".

En ese sentido, confesó que lo que más lo desconcertó fue el hecho de pensar quién había dejado las salchicas ahí adentro: "El misterio es no solo quien pone salchichas ahí, sino quien se las olvida”.

Rápidamente, el hilo de Twitter fue todo un éxito, logrando superar los 24.000 "Me gusta", sumado a las miles de respuestas y todo tipo de interacciones.

Como era de esperarse, los internautas de la red social del pajarito le dijeron de todo a la autora del tuit. Entre ellos, una usuaria recoletó miles de "Me gusta" tras cuestionar la actitud de la protagonista: "Tenés que ser un croto asqueroso para usar una pava que no es tuya y no abrir para lavarla. Qué sabes si no pasaron 400 cucarachas por esa pava?".