La reputación es algo fundamental en el rubro gastronómico. Es por eso que los dueños de los restaurantes están muy atentos a los comentarios de los clientes y no es extraño que respondan a los comentarios que reciben en internet. Tal y como ocurrió con el propietario de un prestigioso restorán que no dudó en fulminar una reseña que recibió.

El hecho sucedió en Amalfi Lounge, un restaurante italiano en Darwen (Inglaterra), que de acuerdo a la plataforma TripAdvisor, es el sexto mejor calificado de la ciudad con cuatro estrellas sobre 605 reseñas.

Según algunos de los clientes habituales, se trata de un negocio familiar "excelente" y "de primera calidad", y una persona incluso sostuvo que una comida allí fue la mejor que habían tenido "en todo el año".

.

Fue por eso que Martin, el gerente general del establecimiento, se sorprendió cuando un usuario describió al restaurante como "repugnante". Lo más curioso es que esta persona ni siquiera había comido allí, según informó LancsLive.

Colin W escribió: "Repugnante. Me acaban de negar la entrada a un restaurante completamente vacío por alguna razón, actitud repugnante hacia los clientes". El episodio ocurrió hace unas cuatro semanas y dejó una calificación de una estrella.

.

La respuesta viral del dueño del restaurante

Rápidamente, Martin respondió rápidamente al cliente insatisfecho y le devolvió el golpe: "Es extremadamente injustos".

"Hola Colin, gracias por tomarse el tiempo para dejar una reseña tan detallada, aunque extremadamente injusta. En primer lugar, no has cenado con nosotros (después de todo, somos un restaurante). Segundo, claramente no tienes una completa compresión de cómo funcionan los restaurantes en las horas picos, pero ahora se lo explicaré con mucho gusto", comenzó su comentario.

"Operamos como lo hacen la mayoría de los restaurantes en todo el Reino Unido, aceptamos reservas, y cuando el restaurante está lleno, ya no aceptamos entradas", continuó.

.

"Aunque está claro que eres un mago con las palabras, lo desglosaré en números para que puedas ver completamente por qué no pudimos sentarte: Cuando viniste ayer, 5 de nuestras 19 mesas estaban ocupadas, así que entiendo perfectamente tu respuesta inicial de '¿por qué no puedo sentarme en una vacía?', pero la respuesta está arriba: reservas'".

"Aunque no todas las mesas estaban ocupados, todas estaban reservados en los siguientes 30 a 45 minutos", afirmó Martin.

Para finalizar, Martin firmó el comentario y le subrayó que les hubiera "encantado" que comiera allí, antes de desearles "todo lo mejor" con sarcasmo.

En su sitio web, Amalfi Lounge recomienda encarecidamente reservar para "evitar decepciones".