El Kun Agüero se dedica en los últimos tiempos a jugar a diversos videojuegos y los transmite en vivo a través de la plataforma Twitch, en donde es un verdadero showman e influencer del mundo gamer. En las últimas horas, el padre de Benjamín se hizo viral al revelar una insólita anécdota que le sucedió jugando a uno de sus juegos favoritos, The Grand Mafia.

En este juego de celular, como en la mayoría de los juegos de hoy en día, se necesita mucho dinero para poder "armarse hasta los dientes" y esta preparado para cualquier ataque de un usuario enemigo. Cuanto más dinero pongamos en esta aplicación, más posibilidades hay de ganar partidas.

Con toda furia, Agüero contó indignado que le habían atacado por la noche en ese videojuego y que un grupo de gamers aliados lo había amenazado con volver a atacarlo. En tanto, el exfutbolista tomó muy en serio el asunto y decidió gastar un montón de dinero con su tartajea de crédito. "Ya verás", le dijo el Kun, quien luego exclamó: "Empece a comprar, a comprar y a comprar, me maquiné, me puse todas las armas, llegué al nivel 25 en la base y compraba y compraba".

.

El momento en que le bloquearon la tarjeta

A pesar de que el ex jugador del Manchester City estaba muy contento con la gran compra en armamento para su juego digital, al poco tiempo sucedió lo esperable. "En un momento la tarjeta como que se me bloqueó, la pu... madre, ¿qué pasó?", se preguntó Agüero, quien en ese instante se dio cuenta de todo lo que estaba gastando en ese jueguito.

"Estoy poniendo plata a morir, no sé cuanto llevo puesto, pero estoy poniendo plata a morir", aseguró el Kun, quien también contó que no reveló su verdadera identidad en esa plataforma. Sin embargo, detalló que le puso a "Kuni" a su nombre de usuario, por lo que no es muy difícil darse cuenta de que podría tratarse del carismático exdeportista que sufrió una arritmia ventricular que lo dejó afuera de las canchas. "Son tan bol... que no se dan cuenta quien soy yo", dijo sobre la incertidumbre de los demás usuarios en enterarse de la verdadera identidad de este de "Kuni".

Trabaja de "diseñador de edificios"

Los otros jugadores les preguntan a Kun cómo hace para crecer tanto en el juego. "Yo le dije que 'pongo plata, pa'. Cuando me preguntaron qué hago, yo les digo que soy empresario, que estaba en Dubai. Les digo que decoro los edificio", mintió con una sonrisa socarrona.

.

Luego, agregó: "Una vez estaba en Qatar, tenía que volar y eran 14 horas en las que no me podía conectar. Les dije que estaba en Qatar que fui a diseñar unos edificios y tenía que ir a Brasil y a Argentina a hacer lo mismo. 'Wow, que buen laburo', me dicen. El diseñador de edificios soy para ellos".