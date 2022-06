Las críticas y reseñas de restaurantes se volvieron moneda corriente en internet. De hecho, la calificación de los clientes se volvieron fundamentales debido a las consecuencias que pueden traer los comentarios negativos. Es por eso que los dueños suelen estar atentos a los comentarios, aunque hay veces que le restan importancia, tal y como ocurrió con una desastrosa reseña que se volvió viral.

Un comensal furioso decidió avergonzar públicamente al personal del pub que visitó porque le sirvieron comida a los clientes antes de traerle un cuenco de agua a su perro.

El hecho ocurrió en el bar Tap and Spile en Birmingham, Inglaterra, y el cliente descontento recurrió a TripAdvisor para compartir su experiencia.

El cliente, identificado solo como Ray, afirmó que le pidió agua al personal para su mascota tres veces durante un período de 40 minutos. Luego, según contó, el gerente de turno le "ladró" que estaban "muy ocupados y que la comida es lo primero".

Además, en la crítica, Ray también afirmó que su comida, que "tardó años", llegó fría y agregó que el "olor a orina" cada vez que alguien usaba el baño era "abrumador".

Según consignó Birmingham Live, The Tap and Spile tiene una calificación de 4.5 en Tripadvisor, con más de 820 reseñas y obtuvo un premio Travellers' Choice en 2021. De hecho, un crítico reciente lo describió como un "pub fabuloso en una excelente ubicación", mientras que otro sostuvo: "¡Pequeño gran santuario, buena comida y cerveza!".

Pero Ray no tuvo una buena experiencia y dejó una calificación de 1 estrella. Además, explicó que era la primera vez que regresaba al pub, que tiene una nueva administración luego de la pandemia del Covid.

La reseña completa decía: “Me alegré mucho cuando descubrí que Tap and Spile había reabierto después de la pandemia. Solía frecuentarlo regularmente antes de la pandemia. Pensé que estaba abriendo bajo los dueños anteriores, pronto volví a la realidad. Me senté en mi mesa habitual 23 cerca de la puerta".

Y continuó: "El servicio de camarera había terminado y tuve que ordenar en el bar. Una señora de mediana edad finalmente tomó mi pedido. Había estado ocupada hablando con el tipo de seguridad. Le pedí un filete de lomo azul cargado con papas fritas y un merlot grande y la mitad de Carling, la factura fue de £ 22.03 (unos $3.274). Pedí un trago de agua para mi perro, cuando podamos respondió ella. Ok, respondí".

"Me senté y esperé y esperé. Oh, me dijeron que la comida tardaría al menos media hora. Después de media hora, le pedí a otra camarera que le diera agua a mi perro. Ella sonrió y dijo que sí. No llegó el agua. Otros 10 minutos después, mi comida llegó a través del servidor de mediana edad que supuse que era la gerente de turno. Nuevamente, le pedí el agua de mi perro, cuando podemos, ella ladró, estamos muy ocupados y la comida es lo primero", añadió.

"Cuando colocó la comida frente a mí, cogí una patata frita inmediatamente para probarlas, estaban tibias, al igual que los guisantes y los champiñones, de hecho, los champiñones estaban fríos. El bistec estaba aceptable pero no caliente.", precisó.

Pero la comida y que ignoran a su perro no fue todo. "Estaba sentado cerca de la puerta del baño y una bocanada de olor a orina pasaba a mi lado cada vez que alguien usaba el baño, lo que sucedía a menudo. El olor de los baños era abrumador" subrayó Ray.

"Sugiero que los propietarios inviertan en una botella de lejía para los baños antes mencionados. ¿Volveré? No estoy seguro. Pero sugiero que la gerenta debería pensar en cómo le habla a la gente", concluyó.

La respuesta del dueño del restaurante a la reseña viral

La historia continuó, ya que Chris, el propietario de Tap and Spile, decidió responder a la reseña. Dijo que el pub estaba "muy ocupado" en esa fecha, y le explicó que había que esperar para la comida.

Su réplica fue: "Buenos días, Ray. El día de tu visita, el pub estaba muy concurrido y te explicaron que había que esperar para pedir comida".

"Lamentablemente, nuestro personal llevará comida a los clientes antes de darle agua a su perro", agregó.

En cuanto al olor, indicó: "Si elige sentarse junto al área del inodoro que está en uso constante, no siempre podemos evitar que las personas los usen. Nuestros inodoros se limpian todos los días y nuestro personal también los revisa durante todo el día".

"He hablado con la gerente de servicio y estoy más que feliz con la forma en que se presentó. Saludos, Chris", cerró.