Debido a la falta de figuritas del Mundial Qatar 2022 en Argentina, distintos kiosqueros del país deciden informar que no tenían stock de los productos a través de insólitos métodos que no dejaron de sorprender a las decenas de compradores que llegaban a los locales y hacían la reiterada pregunta "¿Tenés figus?". A casi un mes de la salida del libro de colección, una usaría abrió un hilo en Twitter para mostrar los mejores carteles hechos por comerciantes.

No se puede negar que el fanatismo por el futbol en Argentina es algo único que no se repite a nivel mundial. El amor por la camiseta y la pasión por el juego no solo aumento sino que también se exacerbó y la esperanza de consagrarnos como campeones está más vigente que nunca. Todos los días, millones de individuos hacen cosas completamente locas con tal de completar las imágenes del libro de la competencia deportiva, pero el mercado les está haciendo sufrir el anhelo al máximo.

La red social del pajarito azul sigue siendo furor a pesar de que las demás aplicaciones crecieron considerablemente el número de usuarios. Sin embargo, cabe destacar que gracias al estilo de la App, los contenidos publicados en ella siguen llegando a miles de personas al rededor del mundo y por este motivo se viralizan muy fácilmente. Si bien hay publicaciones de todo tipo, en estas últimas semanas el Mundial de Qatar se hizo tendencia y es cotidiano encontrar anécdotas increíbles que se relacionan con el tema.





La falta de figuritas del mundial hizo que los kiosqueros hagan cosas insólitas.

El hilo que es furor en redes sociales

Hace algunas horas y debido a la falta de álbumes y figuritas del campeonato mundial, una joven usuaria de Twitter tuvo una excelente idea y abrió un gran debate acerca de la "problemática social" e inicio un hilo sobre los mejores carteles que hicieron los kiosqueros para informar la falta de stock al rededor del país. Rápidamente, la publicación se hizo viral y recibió miles de reacciones.

"¿Ya estamos en condiciones de hacer un hilo de carteles de kiosqueros que no tienen figuritas del álbum del mundial?. Empiezo yo", escribió Buenos Paladaires (@buenospala) y publicó una foto donde se usa un famoso meme de Bad Bunny, donde dice que "No" con una graciosa mueca y la voz que tanto caracteriza al dibujito animado.

Ya estamos en condiciones de hacer un hilo de carteles de kiosqueros que no tienen figuritas del álbum del mundial? Empiezo yo pic.twitter.com/Uk1kx4Kpfh — Buenos Paladaires (@buenospala) September 22, 2022

Acto seguido, miles de personas compartieron insólitas fotos que mostraban las graciosas e insólitas medidas que utilizaron los comerciantes. @valucortezz contó que en un kiosco de la ciudad de Rosario, el dueño del comercio explicó en distintos idiomas que "No hay figuritas". @damirojas_ subio una foto en donde se puede distinguir un dibujo que dice "Acá no hay figuritas, plata o amor".

Asimismo, otro comerciante de la ciudad de Buenos Aires pego en la entrada de su comercio que estaba juntando donaciones para "La terapia del kiosquero debido a la falta de figuritas del mundial". También hay quienes culparon a la distribuidora del álbum por el poco stock y mostraron su descontento con fuertes frases como "El de la figurita nos volvió a cag*".

Los mejores carteles hechos por kiosqueros que no tienen figuritas del mundial