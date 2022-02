Ana Rosenfeld sorprendió a todos la semana pasada cuando anunció que formará parte de Los ángeles de la mañana, el programa conducido por Ángel de Brito, que pronto volverá a la pantalla. Enfocada de lleno en el nuevo proyecto, la abogada decidió aprovechar el fin de semana largo para recargar las pilas y viajó a Punta del Este, uno de sus destinos predilectos. Pero lo que nunca esperó es la desagradable escena que tuvo que observar en un restaurante de la ciudad costera uruguaya.

El pasado sábado, la letrada compartió en sus historias de Instagram una grabación corta con una escena "fuera de lugar": Rosenfeld se indignó y mostró como un hombre le sacaba los piojos a una mujer en pleno restorán.

“La verdad he visto cosas raras en mi vida, pero lo que está haciendo este... No, no va”, reclamó. Acto seguido, sentenció: “Fuera de lugar”.