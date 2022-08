Una familia decidió disfrutar de la agradable temperatura del verano europeo con una cena en un restaurante. Pero la salida no cumplió con las expectativas y el hombre decidió compartirlo en TripAdvisor. Sin embargo, nunca se imaginó el tipo de respuesta que iba a recibir y, mucho menos, que la historia se volviera viral.

En el último tiempo se volvió muy común comentar, criticar o reseñar los sitios que visitamos. Ya sea un restorán, un hotel o algún sitio turístico, las personas acuden a Google, redes sociales o plataformas como TripAdvisor para volcar sus opiniones. Es justamente fue lo que hizo este muchacho español, que quedó muy molesto con la comida que le sirvieron y decidió dejar reseña negativa.

El hecho ocurrió en el restaurante Venta del gato, ubicado en Badajoz (España), y su propietario, llamado Ramón, no se tomó muy bien la crítica y le dio una respuesta un tanto "personal".

"Paramos a tomar un tentempié, mi mujer, mi hija y yo, pedimos bebida y dos bocadillos de bacon con queso, no lo recomiendo, pues el poco bacon que llevaba los bocadillos estaba frío y seco como la mojama. Se lo dije al camarero y en vez de solucionarlo se ofendió. No creo que vuelva a parar allí. Un saludo", explicó el usuario, que dejó una calificación de 2 sobre 5 estrellas en el sitio web.

Me da a mí que tienen rencillas entre ellos�� pic.twitter.com/meMb6Nz0uL — Soy Camarero (@soycamarero) August 20, 2022

La respuesta del dueño del restorán se volvió viral

Lo más sorprendente de la historia fue la respuesta del propietario: "Claro... la próxima vez que venga 'a la tierra de sus padres' que tantos golpecitos en el pecho se ha dado... pida jamón ibérico del bueno... del de verdad y no bacon, que es el que se compra un dúplex porque no tiene pa chalet... So tieso!", escribió Ramón.

El diálogo llegó a las manos de la cuenta de Twitter Soy Camarero y no tardó en volverse viral: "Me da a mí que tienen rencillas entre ellos", escribió el tuitero especialista en "escándalos" gastronómicos.

La reflexión del posteo da a entender que tanto cliente como dueño se conocen y la relación entre ambos no es muy buena. Una postura que compartieron algunos usuarios de la red social. "Todo parece indicar que esto no viene por lo del bacon de hoy" o "Se conocen fijo", fueron algunos de los comentarios que recibió el tuit.

El posteo causó furor: tiene decenas de comentarios y miles de "Me gusta". Y entre las respuestas, son más las personas que defendieron al cliente, ya que sostuvieron que independientemente del producto, la calidad debería de ser buena, y además tildaron de mal educado al propietario del local.