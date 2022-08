Pese a sus orígenes napolitanos, la pizza se convirtió en un plato mundial y en cualquier país se puede conseguir una porción, sobre todo en ciudades que reciben turistas de todas partes. En esos sitios, los restaurantes suelen traducir su menú para que ninguna persona se sienta excluida, pero un error puede jugar una mala pasada y convertirse en viral.

Justamente, eso fue lo que ocurrió en una pizzería de Estambul (Turquía), visitada por un español que no dudó en compartir su insólito hallazgo en Twitter.

"Cualquiera se come esta pizza!! @etfelicitofill. Necesitan traductor rápido. Visto en restaurante de Estambul", escribió el usuario junto a la foto del menú de la polémica.

La carta de pizzas mal traducida.

En la imagen se puede ver que se trata de una pizza de atún. Tras traducirla en diferentes idiomas, el local también quiso hacerlo al español. Pero el resultado no fue el esperado: “Tonelada de pizza de pescado”.

Y si bien la historia generó risas en la red social, este tipo de errores es de lo más común. Por ejemplo, hace algunas semanas, causó furor en Twitter la foto de un auto ploteado con una frase en japonés con un error significativo.

"Hoy vi en Valencia un coche tuneado que decía 'Somos gratis' (無料) en vez de 'somos libres' (自由). Supongo que será por la polisemia de la palabra 'free' en inglés", escribió en el posteo, que se llenó de comentarios y "Me gusta".

La moda de hacer memes mal traducidos

Semanas atrás, todo Twitter Argentina se sumó a una nueva tendencia viral que gira en torno a los memes: traducciones del inglés al castellano con un agregado especial.

Los usuarios tradujeron nombres y frases del inglés al castellano con algunas excepciones y reemplazando palabras por otras.

Uno de las creaciones que se viralizó tiene como protagonista a Carmen Barbieri. La frase en inglés, "You had one job", que significa "tenías un trabajo", se tradujo como "tú tenías una joda", es decir, una fiesta.