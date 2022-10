Un médico residente de psiquiatría de Estados Unidos causó un gran revuelo en TikTok luego de contar una particular y viral historia de amor que vivió. La misma, solicitada por los usuarios, cautivó a todos y enamoró hasta los que tienen el corazón más duro.

El profesional de la salud es todo un influencer en la red social, ya que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores. A través de sus redes sociales, el usuario conocido como Jake Goodman suele informar a sus seguidores sobre su carrera, ya que hay muchos estudiantes de medicina intrigados por saber cómo es la vida real de los médicos.

Sin embargo, en esta ocasión decidió utilizar sus redes sociales con un motivo completamente distinto al habitual. Lo cierto es que, en alguna ocasión, Jake ya había comentado que con su novia antes eran amigos, por lo que uno de sus seguidores no perdió el tiempo y quiso indagar más en el tema.

"Cómo hiciste para salir de la 'friendzone'?", preguntó intrigado un usuario, y el influencer rápidamente salió a responderle con un video. Como era de esperarse, aquel clip no tardó en volverse viral, ya que muchos se fanatizaron con la gran historia de amor.

"Me enamoré de mi mejor amiga en la facultad de medicina", comenzó explicando el joven de 29 años, y luego mostró algunas imágenes de la feliz pareja. Incluso, en el video que causó furor, Jake compartió el momento exacto en el que le propuso matrimonio.

"Le dije a mi mejor amiga que me gustaba y pasó esto", tituló el médico, en un clip que ya tiene más de 7 millones de visualizaciones. En el video, el médico aprovechó el momento para confesarle su amor a su futura esposa: "Desde la primera vez que te conocí, has sido la mejor amiga que he tenido. Eres fuerte, segura, graciosa e inteligente. Y la mejor jugadora de fútbol que he conocido", lanzó.

Siguiendo con su declaración de amor, el residente en psiquiatría agregó: "Cuanto más tiempo paso contigo, más me doy cuenta de que quiero ser algo más que tu amigo. La chance de que tú y yo podamos estar juntos es demasiado emocionante como para no mencionártela".

La reacción en TikTok ante la viral historia de amor

Como era de esperarse, al tratarse de una historia de este tipo, los usuarios rápidamente bancaron la pareja, e incluso se mostraron intrigados por saber más acerca de ellos.

El momento en el que le propuso matrimonio a su amiga.

Al ver el video, algunos internautas se sintieron identificados con Jake y su novia: "Felicitaciones. Yo también me casé con mi mejor amigo. Conozco a mi marido desde que tenía diez años. Ahora tenemos más de sesenta años y seguimos igual de enamorados. Cinco hijos y catorce nietos y un bisnieto. Ha sido una vida maravillosa", comentó un usuario, logrando emocionar a todos en TikTok.

En ese sentido, algunos aprovecharon para felicitar al joven médico por su propuesta de matrimonio: "Esto es realmente dulce y lo hiciste perfecto, de tal manera que pudieras mantener la amistad, sin importar lo que ella eligiera", escribió una usuaria.