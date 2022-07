Todos los días hay nuevo contenido multimedia que se viraliza en las redes sociales. Vídeos, imágenes, historias, anécdotas, hilos, es un poco de lo que más llama la atención en Twitter.

En esta oportunidad fue la reseña de un cliente la que se volvió viral en las redes sociales y soltó carcajadas y diversas opiniones por parte de los usuarios.

El usuario "@Camareroleones" fue el encargado de viralizar esta reseña en la que un cliente cuenta lo que para él fue una mala experiencia en un restaurante.

En el tuit escribió: "El cliente siempre tiene la razón. El cliente:” y adjunto una captura de pantalla donde se puede leer el insólito comentario del comensal.

“Llegue al restaurante muy ilusionado, ya que me lo habían recomendado, pero todas mis ilusiones se vinieron abajo”, comenzó relatando el hombre.

Y luego siguió contando: “para empezar, cuando estábamos entrando, había un señor pidiendo limosna en la misma puerta al cual le tuve que dar 3 euros, ya que me empezó a mirar de una forma extraña”.

“Después cuando nos sentamos les pedí por favor que me trajeran los platos y los cubiertos de color azul, porque el azul me relaja, me dijeron que no tenían y tuve que cubrir los tenedores de papel para no tocarlos con mis manos”, explicó.

Pero eso no fue todo, sino que después tuvo una crítica sobre la comida: “la comida estaba bastante bien, la verdad, aunque debo decir que no me gusto nada, que los camarones llevaran uniformes negros”.

Para finalizar su comentario escribió: “para terminar tuve que salir del restaurante corriendo para evitar que el señor de la entrada me mirase”.

Como era de esperarse, el tuit logró cosechar 29 mil “me gustas” y tuvo más de 3.500 retuits. Además, de bajo de este se puede leer cientos de comentarios por parte de los usuarios que no dudaron en dejar su opinión o su reacción ante la reseña de esta persona.

Los comentarios de la gente

La mayoría de las personas no pudieron creer los comentarios de esta persona, algunos lo justificaron diciendo que debe tener algún tipo de trastorno y otros contaron sus experiencias con clientes.

“Ahora mismo salgo a mirar mal a la gente. A una media de 3 € por malmirado/a”; “Me recuerda a Jack Nicholson en esa peli que no recuerdo el título. Parece claro que tiene algún trastorno”; “Eso es coña verdad? No puede existir nadie tan imbécil”; “Leo decenas de reseñas diarias en el trabajo y una cosa que nunca falla es que los comentarios de estos idiotas siempre van acompañados de unas faltas de ortografía sangrantes”; “Te cuento una... en el hotel tuvimos una clienta que se trajo su sartén y sus utensilios para que le cocinásemos durante días con ellos. No le valían otros. Con su fundita de tela para el kit”.