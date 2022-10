Los mejores amigos suelen hacerse bromas divertidas para subir a TikTok y el resto de las plataformas. Algunos de los engaños pueden llegar a ser “pesados” por un resultado imprevisto, pero esta vez, todo terminó de manera desopilante en un concurso de fisicoculturismo. Mirá el momento que es viral entre los internautas.

Muchos de los clips que se vuelven tendencia en la red social de los videos están relacionados con competencias deportivas que entretienen a los usuarios.

Por esto mismo, un muchacho se volvió en estrella de la aplicación después de participar en una competencia de fisicoculturismo.

Joven es viral porque terminó en un torneo de fisicoculturismo por una broma (TikTok/@zachairious).

Se trata del estudiante universitario de Canadá Zach Charlesworth, quien apareció en el escenario del “Montreal Summum Classic” sin tener el cuerpo tonificado como sus contrincantes.

Con una vermuda amarilla, el pibe de pocos kilos y menos músculos se paró al lado de los culturistas reales que querían llevarse el premio de la ciudad canadiense a su casa.

Desde su cuenta de TikTok, el joven reveló algunos detalles del viaje inesperado al que llegó por una broma de su compañero.

Con estas imágenes divertidas de la competencia, el usuario @zachairious rápidamente se convirtió en tendencia y furor entre los tiktokeros.

Y como era de esperarse, los internautas de la red social de los videos comenzaron a indagar por qué el académico terminó arriba de un escenario ante la clara diferencia de físico con los culturistas profesionales.

El momento del torneo de fisicoculturismo que es viral en TikTok.

Ante estas consultas, el muchacho “flacucho” explicó en otro breve clip todo lo que había ocurrido antes de ponerse el traje de baño y salir a posar con el cuerpo aceitado.

“Mi amigo me dijo que me ponga un traje de baño porque íbamos a ir a nadar”, reveló en primer lugar. Y luego agregó: “Me jugó una broma pesada y me llevó de sorpresa a esta competencia”.

Lejos de enojarse con su compañero, Zach se animó a más. “Y como estaba allí, con mi traje de baño, le redoblé la apuesta y me inscribí”, completó el influencer peso liviano que no se llevó ningún reconocimiento por su cuerpo.

Tras compartir el momento, el posteo se hizo viral en pocos minutos y lleva acumulados más de 23,7 millones de visualizaciones. Al mismo tiempo llovieron miles de “likes” y cientos de comentarios de asombro.

Como es obvio, Charlesworth no es un culturista profesional, pero igual se animó a juntar coraje para pararse en el escenario junto a monstruos masivos en Men’s Physique. Todavía resta saber si se anotará al gimnasio para volver por revancha.