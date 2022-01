Cada vez es más común ver repartidores haciendo entregas para apps de delivery, y aunque a veces suelen volverse virales, una trabajadora de Estados Unidos también lo fue, pero por un motivo más que desagradable: le dijo al cliente que era "muy gordo".

El hecho ocurrió en octubre del año pasado, pero cobró trascendencia en los últimos días porque al usuario de TikTok Jay Manubi recuperó las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el frente de su casa y decidió compartirlas en la plataforma.

.

De acuerdo a la grabación, la repartidora de la empresa DoorDash se acercó a la entrada de su vivienda y apoyó el pedido en la puerta. Luego, comentó "Yo are so fat (eres muy gordo)", según dio a entender Jay, y se retiró del domicilio.

"Puede que me haya excedido con la cantidad de comida que encargué, pero ese comentario fue un poco exagerado", manifestó el tiktoker en la descripción de la publicación.

La venganza viral de TikTok

A raíz de la presunta discriminación denunciada por Jay, el muchacho contó que no la recompensó por su labor. "La chica del delivery de Doordash no recibió propina después del comentario que hizo", manifestó @jaymanubi en el video que ya sumó más de 2.8 millones de reproducciones

Los usuarios de la red social debatieron sobre la frase de la repartidora. Algunos opinaron que el audio de la cámara no se oía bien y que ella en realidad ella dijo fue "Your food is up (tu comida está lista)" en vez de "You are so fat".

.

Sin embargo, otros se mostraron convencidos de que en verdad sí ofendió a "Jay". "Definitivamente puedo escuchar la F de fat (gordo) pronunciada al final. No hay manera de que ella haya dicho 'Your food is up", indicó otra persona.

Fue tal la trascendencia de lo ocurrido que un vocero de la compañía estadounidense DoorDash -opera en EE. UU., Canadá, Australia y Japón- informó al portal Daily Dot que se encuentran investigando el episodio.

"El respeto en nuestra comunidad es extremadamente importante para nosotros. Estamos investigando activamente y tomaremos las medidas oportunas", aclaró el responsable de comunicación de la app de delivery.