Hoy en día, ya es habitual que los clientes compartan las desafortunadas experiencias que vivieron en algún espacio gastronómico. Cada vez son más los usuarios que utilizan las redes sociales para hacer algún descargo de este tipo.

En las últimas horas, una joven utilizó TikTok para mostrar la insólita situación que vivió una pareja en un patio de comidas. Luego de pedir condimentos en un local de comidas rápidas, los empleados del lugar se negaron a dárselos, y ambos tomaron una insólita decisión que hizo estallar a todos en la red social.

Si bien es verdad que en algunas sucursales se comenzó a implementar esta nueva medida, en la que no se entregan condimentos, lo cierto es que esto no suele causar una buena impresión en los clientes.

Mientras la joven chilena disfrutaba de una hamburguesa junto a su novio, decidieron llevar de su casa un paquete de kétchup de 1 kilo, para condimentar su comida, ya que en el local no les quisieron dar ningún condimento.

Luego de compartir la insólita situación en TikTok, el video de la usuaria "angelogalaz8" no tardó en volverse viral, generando 2,2 millones de visualizaciones, más de 160.000 "Me gusta", y todo tipo de comentarios.

En aquel video, la joven que compartió el insólito momento utilizó el famoso audio de Bob Esponja: "Pintamos toda la casa, y sin dejar caer un gramo de pintura que no fuera... ¿Qué es eso?", se puede escuchar en el clip viral.

Como suele suceder ante situaciones de este tipo, los usuarios no dudaron en ponerse del lado de los clientes, y bancaron su disparatada decisión.

Las reacciones entre los usuarios de TikTok

Lejos de criticar la actitud de la pareja, muchos se sintieron identificados con ellos, y reconocieron que podrían hacer lo mismo: "No me rio porque perfectamente podría ser yo", comentó un usuario, mientras que otro confesó: "Yo lo hago siempre. Me llevo mi pote de mayonesa".

En ese sentido, hubo quienes no le vieron lo raro al video, ya que, para ellos, es algo habitual llevar tus propios condimentos a los locales de comida rápida: "Perdón, no veo lo raro. ¿Acaso ustedes no hacen eso?", preguntó sorprendido un internauta.

Por otro lado, algunos aprovecharon el momento para etiquetar a sus amigos: "No dudes que haya uno tuyo así por TikTok", escribió una joven, luego de etiquetar a su amiga. Asimismo, otra usuaria tomó la misma decisión: "Literal seriamos nosotros", escribió, etiquetando a su amigo.