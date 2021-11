El amor en tiempos de redes sociales es completamente diferente al de años atrás. En tiempos actuales proliferan cientos de historias que rozan lo absurdo y hay historias que se viralizan rápidamente en Twitter, Facebook o Instagram. Se volvió habitual que en la red social del pajarito abunden las capturas de pantalla de conversaciones en distintas aplicaciones como WhatsApp. En esta ocasión la historia mezlca una ilusión fallida, fútbol y decepción.

Todo comenzo cuando la usuaria @AggusFernandez1 compartió la captura de pantalla de una conversación en la que intercambió mensajes de texto, como se usaba antes de la proliferación de aplicaciones de mensajería instantánea, y este le recriminó que lo haya bloqueado de todas las redes sociales por un desafortunado comentario que realizó sobre Juan Román Riquelme, ex jugador y actual vicepresidente y director deportivo del Club Atlético Boca Juniors.

"Me fui a ver con un pibe y me dijo que Riquelme no jugaba bien al fútbol", fue el tuit que escribió Agustina y que compartió junto a una captura de pantalla en la que un chico con el que se encontró le reprochó si era "un chiste" la acción que realizó.

Bloqueado por hablar mal de Riquelme

"Decime que es un chiste que me bloqueaste y te fuiste de casa porque dije que no me gusta Riquelme. ¿En serio te vas para tu casa?", comenzó diciendo el joven, cuyo nombre no trascendió y siguió con: "Me podés desbloquear de WhatsApp Agustina. No te podés enojar por eso boluda. Dale, no seas mala".

Ante la consulta del joven, la tuitera no tardó en responderle: "No pienso salir con alguien que me dice que Juan Román Riquelme jugaba mal al fútbol". Sin embargo, el joven no cedió y trató de aclarar la situación: "No fue eso lo que dije, sólo que no me gustaba su forma de jugar, pero igual no da bloquearme de todos lados por eso".

El tuit que se volvió viral en pocas horas.

Cuando estas historias se comparten en Twitter no tardan en volverse virales. Hasta el momento acumuló más de 60 mil me gustas y más de 8 mil retuits. Además, las respuestas de otros usuarios de la red social del pajarito no se hicieron esperar.

"Qué mujer", Te miro, te respeto y te admiro hermana. Hiciste lo correcto", "A los que dicen eso de Román ni una botella de agua hay que darles", fueron algunos de los comentarios que recibió Agustina en su tuit viral. Tampoco faltaron los memes.

Mirá las mejores respuestas al tuit viral

