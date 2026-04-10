Atento River y Boca: los árbitros que baraja la AFA para dirigir el Superclásico

A nueve días de una nueva edición del Superclásico, ya se especula quien puede ser el árbitro encargado de dirigir el encuentro.

Si bien no hay confirmaciones oficiales, la Comisión de árbitros de la AFA baraja cuatro opciones para el designado: Darío Herrera, Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer.

Herrera cuenta con vasta experiencia: desde su debut en 2013, dirigió 536 encuentros, 42 de Boca, 34 de River y seis entre ambos, siendo el más recordado el partido del gas pimienta en 2015. Su balance favorece al Xeneize, quien ganó tres veces, mientras que el Millonario solo una. Los dos restantes igualaron.

Por su parte, Falcón Pérez tiene un poco menos de trayectoria: se hizo cargo de 21 cotejos de River y 18 de Boca, de los cuáles solo dos fueron duelos entre sí, ambos en 2024, un empate y un triunfo Xeneize por cuartos de final del Torneo Apertura de ese año.

Ramírez se hizo cargo de tres ediciones del Superclásico, dos triunfos para el Millonario y uno para Boca en el más reciente duelo del historial entre ambos, en noviembre del año pasado.

En tanto, el tapado para hacerse cargo del encuentro podría ser Rey Hilfer, quien no estará en campo esta fecha y será árbitro VAR. Cabe destacar que nunca dirigió un Superclásico.