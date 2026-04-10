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Racing hoy: la única duda de Gustavo Costas en el once para enfrentar a River

Racing enfrenta el domingo a River Plate y Gustavo Costas define el once titular.

El calendario no le da descanso a Racing y este domingo recibirá a River en El Cilindro por el Torneo Apertura.

Este viernes el plantel se entrenó bajo las órdenes de Gustavo Costas, que contra el Millonario volvería a poner a lo mejor que tiene a disposición, aunque con una principal duda.

Si bien en el arco, la defensa y el mediocampo se mantendrían los mismos que cayeron 1-0 ante Independiente, en el ataque hay tres nombres que se disputan un lugar como acompañantes de Santiago Solari y Adrián Martínez:Tomás Conechny parece tener algo de ventaja por sobre Duván Vergara, pero Gastón Martirena se metió en la pelea.

El uruguayo, habitualmente lateral derecho, durante los últimos encuentros comenzó a sumar minutos en la banda pero en una posición más adelantada. En caso de ser elegido, Solari pasaría al sector izquierdo.

La probable formación de Racing ante River: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara o Gastón Martirena. 

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