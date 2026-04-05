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Boca hoy: el probable once para el debut en Copa Libertadores ante la Universidad Católica

En el ensayo de fútbol de este domingo en Boca, Claudio Úbeda paró un once para el debut en Copa Libertadores ante la U Católica.

 En la práctica de fútbol de este domingo en Boca, Claudio Úbeda probó un equipo que ya le dio buenos resultados y todo indica que será el que use en su visita a Universidad Católica en el debut por Copa Libertadores.

Más allá de la presencia en el arco de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, lesionado, este martes en Chile vuelve la defensa titular. Tras probar una línea de cuatro renovada ante Talleres, el entrenador les devolverá la confianza a Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el medio, Leandro Paredes será nuevamente titular. Conformará el mediocampo junto a Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda.

En el ataque, hoy la dupla ofensiva tiene dos nombres garantizados: Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

La probable formación de Boca ante Universidad Católica: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. 

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