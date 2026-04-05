Se viene el Superclásico entre River y Boca: ¿Pueden volver los visitantes?

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, pedirá que hinchas del Xeneize puedan asistir al Monumental para el próximo Superclásico ante River, en una movida que apunta a reinstalar la presencia de público visitante en el partido de mayor convocatoria del fútbol argentino.

El objetivo de la propuesta es habilitar un cupo de 4,000 localidades en el Estadio del Millonario destinadas a la parcialidad de Boca, lo que marcaría el fin de una prohibición que rige desde el año 2013 en los torneos de la AFA.

Esta iniciativa se fundamenta en la premisa de recuperar la fisonomía histórica de los enfrentamientos de mayor trascendencia del país.

El planteo de Riquelme contempla que, si River accede a ceder este lote de entradas en su estadio, el Xeneize garantizará la misma disponibilidad de asientos en la Bombonera para el próximo encuentro entre ambos.

El club de Núñez enfrenta un desafío logístico interno: la totalidad de sus ubicaciones suelen estar agotadas mediante el sistema de abonos y socios. Ceder 4,000 localidades implicaría desplazar a socios propios que ya poseen sus asientos reservados, lo que genera un problema administrativo que deben resolver antes de aceptar el intercambio.