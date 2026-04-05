Preocupación extrema en Colombia por la salud de James Rodríguez

James Rodríguez fue baja en la victoria 2-1 de Minnesota United como visitante frente a LA Galaxy por la sexta fecha de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer.

El mediocampista colombiano no pudo reincorporarse a los entrenamientos tras la última fecha FIFA debido a un severo cuadro de deshidratación, que sufrió luego de la derrota 3-1 de la Selección de Colombia ante Francia.

El entrenador Cameron Knowles se refirió al estado del capitán colombiano y llevó tranquilidad sobre su evolución: "Está día a día bajo el cuidado del equipo médico. Se encuentra en casa descansando y en constante evaluación. Vamos a integrarlo cuando los médicos lo consideren adecuado".

Desde el club confirmaron que el jugador permanece bajo seguimiento tanto del cuerpo médico del equipo como de especialistas en Minnesota, mientras se evalúa su regreso progresivo a la actividad.

En caso de evolucionar favorablemente, James podría volver a las convocatorias para el encuentro del 11 de abril frente a San Diego FC, donde Minnesota será local.

El colombiano tendrá varias oportunidades para recuperar ritmo competitivo en la MLS, con al menos nueve partidos por delante antes del inicio de la Mundial 2026.

Además, la Selección Colombia disputará dos amistosos preparatorios: el 29 de mayo ante Costa Rica en Bogotá y el 7 de junio frente a Jordania en San Diego.

En paralelo, la US Open Cup aparece como otra competencia clave para sumar minutos, aunque Minnesota United aún no tiene compromisos confirmados.

La evolución física de James será determinante para su continuidad en la MLS y su rol como líder de Colombia en la antesala de la Copa del Mundo.